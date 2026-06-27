皇后像廣場花園未來變下沉式廣場　噴水池由凸變平　將增階梯座位

毗鄰中環文華東方酒店的皇后像廣場花園將於今年底起圍封5年至2031年，以便發展商恒基兆業興建海濱3號用地行人隧道。恒基最新文件顯示，花園現時的凸起噴水池將改造成下沉式廣場及平面噴水池，周邊將加設階梯座位及升降機。恒基又指，施工期間將提供臨時行人通道，減少對市民的影響。



皇后像廣場花園位於文華東方酒店與和平紀念碑之間，北接干諾道中，南面為遮打道，並非終審法院與太子大廈之間的皇后像廣場。



中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

改造後的中環皇后像廣場花園。（恒基預想圖）

發展局指，擬建行人隧道工地位於遮打道以北的部分皇后像廣場花園，完全不影響旁邊的和平紀念碑及遮打道以南（近終審法院）的皇后像廣場。（發展局Facebook圖片）

根據恒基向港島區海濱發展小組提交的文件，皇后像廣場花園地面空間將改成下沉式廣場、增設嬉水空間，以及在周邊加設階梯座位；原本的凸起噴水池則改成平面方形噴水池。

除了上述改動外，恒基亦會在花園内增設升降機及公共洗手間，冀打造以人為本、無障礙綠色休憩空間。恒基指出，新改動令空間更靈活，方便舉辦表演及節慶活動。恒基在文件中指出，暫未發現皇后像廣場花園具有重要的歷史或文化價值（No significant historical or cultural value has been identified based on available information）。

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中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（資料圖片 / 梁偉權攝）

改造後的中環皇后像廣場花園。（恒基預想圖）

恒基指出，是次工程不會影響鄰近和平紀念碑及終審法院附近的皇后像廣場，施工期間會提供臨時行人通道，減少對市民的影響。工程完成後，皇后像廣場花園將交由康文署維修及管理 。恒基預計，多數工程於2031年底完成，屆時將重新開放皇后像廣場花園，行人隧道則於2032年啟動。