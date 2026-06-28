劉麥嘉軒：積金易行政費可降至0.2%　研減其他收費　料年底有結果

「積金易」平台全部強積金計劃已完成帳戶數據轉移兩個月，積金局主席劉麥嘉軒指，在數碼化運作和「積金易」以非牟利的原則經營下，有信心「積金易」未來的收費可以持續下降至20至25點子（0.20%至0.25%），屆時強積金的行政費會較之前減少三分二。積金局亦會檢視其他強積金收費，包括成員服務費、投資管理費等的減費空間，目標是將整體收費繼續向下調，預計年底會有結果。



積金局主席劉麥嘉軒。（積金局提供）

73%僱主已註冊「積金易」

積金局主席劉麥嘉軒今日（28日）發表網誌，自今年四月底「積金易」全面運作後快兩個月，僱主的註冊率達73%，越來越多僱主使用電子方式取代紙本處理每月供款、為新僱員登記參加強積金計劃等行政工作。

至於計劃成員方面，自從去年年底，規模較大、計劃成員數目較多的受託人陸續上台後，計劃成員的註冊人數和註冊率亦持續上升，他們透過「積金易」以電子方式轉換基金的比率更高達82%。

「積金易」全面運作兩個月，積金局表示，有21萬僱主、逾200萬計劃成員已註冊。（積金局提供）

劉麥嘉軒又表示，「積金易」平台是香港其中一個用戶量和每月處理行政指示量最高的數碼平台。她有信心「積金易」未來的收費可以持續下降至20至25點子（0.20%至0.25%），屆時強積金的行政費會較之前58點子（0.58%）減少三分二。積金局亦會檢視其他強積金收費，包括成員服務費、投資管理費等的減費空間，目標是將強積金整體收費繼續向下調，預計年底會有結果。

籲盡快註冊「積金易」

她又指，完全理解「積金易」徹底改變運作了25年的計劃行政安排和管理強積金的模式，和其他大型數碼基建項目一樣，都需要一些時間才達至普及。她呼籲還未註冊「積金易」的打工仔女盡快行動，「積金易」團隊會持續透過深化公眾參與、具針對性的專題宣傳及教育項目，鼓勵及支援未註冊的僱主和打工仔女註冊「積金易」。