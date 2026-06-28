今日新聞8分鐘｜鯉魚門男墮海多人救｜巴黎歌劇院衝突網紅亮國旗

屯門工廈偷信｜筷子夾信盜$8000公司支票兌現 兩人落網一人在逃

屯門恆威工業中心日前有人偷信，閉路電視顯示，3名男女在大堂用筷子伸入信箱，夾出多封信，篩選想要的信件後放回其餘信件。警方昨日（26日）接獲市民報案指郵寄支票尚未收到，經調查發現一張被盜取的面值8,000元支票已被兌現。

警方翻查大量閉路電視片段後迅速鎖定目標，昨日（26日）以「盜竊」罪拘捕一名53歲男子及一名33歲女子，兩人報稱無業；正追查另一名在逃男同黨。

將軍澳運動場11歲男童練跑時嘔吐暈倒 昏迷送院不治

將軍澳今日（27日）發生有人懷疑中暑猝死。下午5時11分，警方接獲報案，將軍澳寶康路運動場內，一名11歲男童懷疑中暑，嘔吐後暈倒。

救護人員趕至，男童已無呼吸脈膊，被急送至將軍澳醫院搶救，惟證實不治。警方正調查事發原因，封鎖運動場一範圍，並翻查閉路電視。其後，男童多名親友到醫院了解，悲慟欲絕。消息指，男童近兩三個月開始每周練跑，事發時跑完400米後，坐在地上有輕微嘔吐，之後暈倒，教練即時為他急救，惜返魂乏術。

鯉魚門男墮海 多人拉繩拋水泡救命 網民：為真香港人喝采

鯉魚門有人墮海，獲多名熱心市民合力救起。有網民今午（27日）在社交平台上載長約4分多鐘的影片，顯示身穿淺藍綠色上衣、身形稍胖的男子，在鯉魚門新碼頭及一艘紅色船隻之間的狹窄海面漂浮，多名熱心途人及船上乘客見狀合力救援。上載影片的網民表示，墮海男子操普通話，懷疑失足跌入水中。雖然影片未有拍攝到男子上岸，但片主稱「合眾人力量最後成功救起」事主，要「為真香港人喝采」。

龍舟邀請賽｜黃雨無阻扮嘢大賽 埃及法老與關公齊聚、八仙渡維港

香港國際龍舟邀請賽今午（28日）在維港舉行「扮嘢大賽」，共有18支隊伍參與。參賽者打扮成各個古靈精怪的角色出場，角逐不同獎項。比賽期間突然下起滂沱大雨，但未有影響參賽者的心情，他們高喊口號划龍舟。有男參賽者打扮成經典美劇《沙灘拯救隊》（Baywatch）其中一位女演員C.J. Parker的女救生員角色。他指，團隊去年及前年的比賽分別扮演芭比及美少女戰士，笑說一直是走性感路線。

巴黎歌劇院爆衝突 中國聾啞女遊客怒亮國旗反遭網民鬧爆

近日，法國巴黎歌劇院發生一起遊客衝突事件。一名中國聾啞女遊客在熱門打卡點拍照時，被白人男子提醒拍照時間過久。隨後，該女子丈夫與白人男子互相推搡，女子用手機向大家展示五星紅旗，並用手語比劃「中國最優秀，他們還欺負中國人」，但該片段上傳後，卻反而引發內地網民批評「不應該拿國家名譽為自己的不當行為買單」。

6月25日，該女子在小紅書發布針對自己秀國旗的事情道歉，更強調是該名白人遊客插隊在先，但不少自稱在現場的網民則稱，該名白人遊客並未插隊，該女子和他的丈夫兩人拍照拍了很久，且是該女子的丈夫先動手推人。亦有其他遊客指稱，曾經在附近的景點遇到他們，「是慣犯了，拍照拍太久被工作人員請出去了。」女

石崗軍營開放第二日 VR戰鬥機駕駛體驗受歡迎 軍事迷讚新奇好玩

為慶祝香港回歸29年，解放軍駐港部隊昨日（27日）起一連兩日開放石崗軍營給公眾參觀。營內今日（28日）繼續設模擬飛行等互動體驗，吸引大量市民排隊。有軍事迷認為模擬駕駛戰鬥機的體驗新奇，有助認識國家軍備。

阿里巴巴管理層｢團建｣種地 馬雲下田插秧畫面曝光

據《南方都市報》報道，6月22日，阿里巴巴合夥人、高德董事長劉振飛在阿里內網發文《手裏有秧，才能確保未來有糧》，記錄近日阿里管理層在杭州下田插秧的團建活動。

政府擬規管彈珠機後現「放機潮」？有店主棄機轉行 料多同行離場

近年彈珠機店開至成行成市，同一商場可能至少有10間，即使是大街小巷，也少不了它們的身影。玩家只需用力拉彈簧，將內裹鋼珠發射至得分洞，便可贏得更多鋼珠及積分卡，部份店家更會在獎品櫃放入貴價禮品作招徠，吸引人玩完再玩，惟有關玩法可能暗藏非法賭博危機惹爭議。政府早前提出修例，加強規管彈珠機及夾公仔舖，要求場主為場內所有裝置申領牌照，此後，市面有愈來愈多彈珠機店結業，網上討論區亦出現大量低價放售彈珠機的帖文，似乎出現「放機潮」。