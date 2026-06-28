雷禮權年齡｜被深圳邊境人員懷疑真實歲數　帶45磅公事包旨為健康

在網上搜尋欄輸入「雷禮權」，其中一個自動彈出選項是「雷禮權年齡」。其實他今年66歲，外表與年齡確實「不相稱」，試過從深圳口岸回港被攔截，邊境人員不信他1959年出世，他帶笑說有整容。



不吸煙、45歲才開始飲酒，一直十分注重健康，皆因祖父雷瑞德、父親雷覺華都在50歲左右因心臟病突發逝世，叔父雷覺坤也只活到57歲，因此他在壽命已贏了上兩輩，至今他仍提着一個重45磅的公事包工作，都與健康有關。



雷禮權2026年其實已66歲，他表示因為祖父及父親都早逝，令他18歲開始關注健康，也因成「靚佬」。（倪清江攝）

如果你健康，你就會靚耐啲囉。我覺得貪靚都好緊要㗎，你唔貪靚就唔會健康。 雷禮權

雷禮權是九巴母公司載通國際控股非執行董事之一，他的祖父雷瑞德是九巴其中一位創辦人，他們的「雷」英文拼音為Louey，與九巴另一創辦人雷亮家族用Lui 不同。雷禮權是雷家在載通的代表，他是「利孝和夫人」女婿，雷太利蘊珍是利希慎家族利孝和與夫人利陸雁群細女。

2025年11月，雷禮權（左四）與利蘊珍（左三）的女兒雷正殷（右一）出嫁。（IG@mariechristinelee）

利蘊珍為女兒戴上首飾。（IG@mariechristinelee）

利蘊珍和雷禮權女兒出嫁。（IG@mariechristinelee）

以雷禮權背景，生活無憂，但確實他曾經很擔憂遺傳祖父與父親「短命基因」。他說，祖父雷瑞德50多歲因心臟病突發逝世，父親雷覺華在粉嶺高球場打波時也突然心臟病發過身，僅活了49年，那一年雷禮權18歲；叔父雷覺坤都有疾病，做過兩次手術，但也在57歲那年病逝。

雷禮權父母很早離婚，年少時一至五跟母親住，周六及周日跟父親住。談起父親雷覺華，不少上一輩的人都會記得他跟當時當紅女星李菁的一段情；雷覺華也是一個極之非常父親，用今日的標準，肯定會指責他教壞兒子，「我7歲開始（被父親帶）去杜老誌（夜總會），我啲記憶就係每一個uncle都有一個女人喺後邊捻骨，一個係坐喺膝頭，每個uncle都有兩個女人嘅。我爹哋肚餓喎，要食伊麪嘛，食伊麪又有個姐姐，又嚟餵我食伊麪。」

作為小朋友，雷禮權在杜老誌內，只好去舞池跟姐姐跳舞，教她們英語。他記得16歲時有一日，兩父子在杜老誌升降機內，「咁嗰個lift有個女人揸lift，我爹哋話由今日開始，你冇叫我爹哋，我係你阿哥。」他記得當時電梯女郎嘰一聲笑了出來，父親給她500元貼士，在1970年代，是很大數目。

雷禮權。（倪清江攝）

所以當雷覺華在1979年3月3日在粉嶺高球場打第九個洞時突然心臟病發去世，對當時18歲的他打擊不小。「佢雖然49歲過身，但係佢嗰個生命係colorful到，我諗佢已經乜都做晒。佢又有(電影公司）新藝城，又拍戲，又有兩個影后嘅女朋友，李菁喎，咁即係佢係live一個very good life，嗰人做生意又叻，又風趣。」

父親早逝，「如果佢唔係咁短命，我唔會咁健康！如果佢唔係咁短命，我點會咁驚啫？呢樣唔敢食、嗰樣又唔敢食，搞搞下搞到我而家咁後生，就係因為我乜都小心嘛。我度過我個biological age（生理年齡 ），喺馬會度38歲。」

雷禮權分析祖父及父親早逝，與他們煙不離手有關，導致心血管發炎阻塞。「我想試㗎，因為嗰時好興，但係我硬係唔鍾意陣味，我頂唔到，所以我冇食。」叔父雷覺坤做過兩次大手術，也只活到57歲，他認定家族有短命基因。

所以他一直不煙，更到45歲確認身體健康才敢飲酒。到了50歲那年，「我做咗大生日，係突破到不得了！」

雷禮權總會帶着45磅重的公事包。（倪清江攝）

碰見雷禮權，總會奇怪他的公事包很大，「呢個袋45磅」，他這樣介紹。作為喜歡科技的人，AI眼鏡、配備長焦鏡頭的新手機，他都不放過，為何不用科技，去為公事包減重？

原來這個公事包，是他健康秘密武器。「我就要監自己拎住嚟跑上去15樓嘅，日日都系咁樣，（樓梯）兩級兩級咁上嘅。」他解說：「因為我驚我會縮，我見到好多uncle本來六呎高，而家變左五呎九，佢到咗90歲，就縮咗四吋。」他說這習自父親離世後開始，運動可以出汗可以排毒，不過記得要補充維他命。