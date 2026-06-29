公屋加租｜消息：政府倡加2.04%平均加$51　房委會若通過10.1生效

消息指，兩年一度的公屋租金檢討已完成。據了解，政府建議房委會資助房屋小組委員會根據「公屋住戶入息抽樣統計調查」結果，把公屋租金上調2.04%。若委員會通過，新租金將於今年10月1日生效。



據了解，政府建議房委會資助房屋小組委員會根據「公屋住戶入息抽樣統計調查」得出的結果，把公屋租金向上調整2.04%。（資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會將於7月開會討論來年公屋租金。（資料圖片）

據了解，房委會資助房屋小組委員會將開會討論來年公屋租金，政府今日（29日）會發出文件交代今年租金檢討的結果。

消息指，政府建議房委會資助房屋小組委員會根據「公屋住戶入息抽樣統計調查」得出的結果，把公屋租金向上調整2.04%。若資助房屋小組委員會通過2026年租金檢討的結果，調整的租金將於今年10月1日生效。

消息人士又指，2026年3月公屋租戶的平均每月租金為2,519元，按調整幅度為2.04%計算，每戶公屋租戶平均每月上調的金額為51元，租金上調的金額介乎10元至128元。