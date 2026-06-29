今日新聞8分鐘｜鐵通墮下擊斃男工｜連身裙西隧口橫越多條行車線

九龍城法院對開小巴剷行人路 撞斃休班衞生督察

九龍城發生嚴重車禍。今日（28日）下午5時48分，據報一輛小巴由旺角出發前往慈雲山，駛至亞皆老街147M號、近九龍城裁判法院對開時，懷疑失控剷上行人路。意外中，有18人受傷，包括3人重傷，小巴司機及一名乘客懷疑被困。據了解，一名43歲男途人懷疑被撞至嚴重受傷，昏迷由救護車急送廣華醫院搶救，惜延至晚上7時23分由醫生證實死亡。

就現場可見，涉事紅Van剷上行人路，直撼一個花槽，車頭盡毀，多個欄杆被撞毀；而涉事小巴司機則被困司機位內浴血受傷，消防到場施援。警方現正調查車禍起因。

警察總部外BB車滑出馬路 的士扭軚閃避

灣仔警察總部外發生BB車滑出馬路事故，所幸車內並無BB、途經車輛亦及時扭軚閃避，事故並無造成傷亡。

連身裙女西隧口橫越多條行車線 司機：啪咗嘢？

今日（28日）社交平台流傳一段車Cam片段，拍攝到一名女子在西區海底隧道往奧運方向亂過馬路，施施然橫跨多條行車線。幸好當時車流疏落，而途經的駕駛者亦有留意路況，才未有釀成車禍。片主見狀不禁說：「嘩！唔係啊嘛……佢啪咗嘢下話？」

何文田地盤疑挖泥機翻側 鐵通墮下擊斃男工

今日（29日）上午9時42分，警方接獲報案，指何文田自由道4號一個建築地盤內，一輛挖泥機懷疑翻側，造成2人受傷。救援人員接報趕至，證實一名工人重傷送院，經搶救後證實不治，另一名男工人受傷。現場消息指，事發時挖泥機正在吊運鐵通，期間突然翻側，鐵通墮下並擊中男工人。警方及勞工處正就事故成因展開調查。

世界盃韓國出局 主帥洪明甫下台收死亡威脅

2026年世界盃韓國國家足球隊分組賽止步，未能晉級淘汰賽，總教練洪明甫6月28日深夜宣布引咎辭職。與此同時，不滿代表隊表現的輿論出現在韓國各大社群媒體上，警方也將在國家隊6月30日返抵仁川機場時做好嚴加戒備。

傳合肥擬在多個屋苑旁建垃圾站 逾百人堵路抗議與警爆衝突

網傳安徽合肥市計劃在北二環與板橋河交口興建大型垃圾中轉站，由於選址鄰近多個住宅區及學校，引發居民強烈不滿。逾百名居民27日晚上前往現場堵路抗議，與警方爆發激烈推擠，導致當地交通癱瘓逾兩小時。