南寧艦衡陽艦7.4至7.5向公眾開放　明起派1.4萬門票　附搶飛教學

中國國防部今日（29日）公布，解放軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊將於7月2日至6日，赴香港組織系列開放參觀和文化交流活動，讓香港及澳門同胞更加直觀、深入地瞭解新時代國防和軍隊建設發展情況。 ​​​​



解放軍駐港部隊今日傍晚公布，兩艘艦艇將於7月4日及5日開放予香港居民參觀。1.4萬張門票明日（30日）早上10時起在駐港部隊微信（WeChat）官方公眾號「香江礪劍」免費發放。市民須使用身份證實名預約參觀，每人限預約一張。11歲或以下兒童無需門票，惟陪同入場的父母或監護人需持門票。搶飛教學，一文看清。



圖為中國海軍南寧艦去年參加「安全紐帶-2023」 海上聯合軍事演習。（國防部網）

2023年4月，南寧艦在沙特吉達港，執行蘇丹撤僑任務。（新華社資料圖）

南寧艦是舷號162的052D型導彈驅逐艦，隸屬南部戰區海軍，全長159米，寬約5米，滿載排水量達7500噸。（解放軍駐港部隊提供圖片）

11歲及以下兒童無需門票 惟陪同的大人須持門票 每人限帶一兒童

解放軍駐港部隊表示，南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊將停靠昂船洲軍營，其中7月4日及5日上午8時半至下午5時半開放予香港居民參觀。參觀者需持票入場，11歲及以下兒童無需門票，惟陪同的父母或監護人須持票。出於安全考慮，每位成人最多可攜帶一名11歲及以下兒童。

衡陽艦，舷號568，是中國人民解放軍海軍第四艘054A型導彈護衛艦，現服役於南海艦隊驅逐艦第二支隊。（解放軍駐港部隊提供圖片）

周二至周四每日分3個時段透過微信公眾號「香江礪劍」免費發放門票

門票有1.4萬張，將於本周二至本周四（6月30日至7月2日）上午10時、下午3時、晚上8時透過駐港部隊官方WeChat（微信）公眾號「香江礪劍」免費發放。市民進入「香江礪劍」公眾號後，點擊「艦艇開放」進入預約小程式選擇參觀日期和時段，並填寫姓名、手機號碼、證件號碼等，即可領票。市民參觀當日須憑身分證件正本和電子二維碼兌換紙本參觀門票，核對身份和安全檢查後方可入營。

駐港部隊提醒，公眾號「香江礪劍」是唯一網上預約渠道；預約時不收取任何費用，市民不應相信其他非官方連結。預約成功後，系統亦不支援更改身份資訊。

▼搶飛教學▼



步驟1：掃碼關注「香江礪劍」公眾號。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟2：點擊「私信」進入公眾號文章閱讀介面。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟3：點擊「艦艇開放」進入預約小程序。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟4：閱讀預約須知，點擊「活動預約」。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟5：點擊「艦艇開放參觀」。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟6：選擇參觀日期時段，點擊「預約活動門票」。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟7：點擊「添加參觀者」。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟8：填寫姓名、手機號碼、證件號碼等資料。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟9：填寫驗證碼，點擊「確認預約」。（解放軍駐港部隊圖片）