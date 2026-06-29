南寧艦衡陽艦7.4至7.5向公眾開放 明起派1.4萬門票 附搶飛教學
撰文：陶嘉心
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中國國防部今日（29日）公布，解放軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊將於7月2日至6日，赴香港組織系列開放參觀和文化交流活動，讓香港及澳門同胞更加直觀、深入地瞭解新時代國防和軍隊建設發展情況。
解放軍駐港部隊今日傍晚公布，兩艘艦艇將於7月4日及5日開放予香港居民參觀。1.4萬張門票明日（30日）早上10時起在駐港部隊微信（WeChat）官方公眾號「香江礪劍」免費發放。市民須使用身份證實名預約參觀，每人限預約一張。11歲或以下兒童無需門票，惟陪同入場的父母或監護人需持門票。搶飛教學，一文看清。
11歲及以下兒童無需門票 惟陪同的大人須持門票 每人限帶一兒童
解放軍駐港部隊表示，南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊將停靠昂船洲軍營，其中7月4日及5日上午8時半至下午5時半開放予香港居民參觀。參觀者需持票入場，11歲及以下兒童無需門票，惟陪同的父母或監護人須持票。出於安全考慮，每位成人最多可攜帶一名11歲及以下兒童。
周二至周四每日分3個時段透過微信公眾號「香江礪劍」免費發放門票
門票有1.4萬張，將於本周二至本周四（6月30日至7月2日）上午10時、下午3時、晚上8時透過駐港部隊官方WeChat（微信）公眾號「香江礪劍」免費發放。市民進入「香江礪劍」公眾號後，點擊「艦艇開放」進入預約小程式選擇參觀日期和時段，並填寫姓名、手機號碼、證件號碼等，即可領票。市民參觀當日須憑身分證件正本和電子二維碼兌換紙本參觀門票，核對身份和安全檢查後方可入營。
駐港部隊提醒，公眾號「香江礪劍」是唯一網上預約渠道；預約時不收取任何費用，市民不應相信其他非官方連結。預約成功後，系統亦不支援更改身份資訊。
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