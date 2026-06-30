今日新聞8分鐘｜兩賊潛康樂園爆竊｜港夫婦遊日搭錯車 駕駛室打卡

九龍城法院小巴車禍 親友哀痛認屍

九龍城亞皆老街前日（28日）發生嚴重車禍，造成1死18傷。一輛由旺角往慈雲山的小巴駛至九龍城裁判法院對開時疑失控剷上行人路，43歲姓吳的男途人被撞斃。死者親友一行7人，今日（30日）早上到葵涌殮房辦理認屍手續，其後黯然離去。

中大校園發現懷疑受傷松鼠 倒臥地上吱吱叫

今午（29日）網上流傳一段影片，可見中文大學內近利樹培堂對開，發現一隻疑似受傷動物倒臥在地上，並不斷發出「吱吱」聲響，及有輕微抖動，狀甚痛苦奄奄一息。貼主發文指下午約3時半，在中大內發現一隻疑似松鼠的動物：「佢仲識叫同郁，應該點救？」及後，又稱有保安員到場已檢走涉事動物。

片段引起網民關注，其中有人認為是猴子、亦有人認為是松鼠。有網民建議先餵水「畀少少水佢飲」、「你畀水佢飲，趁有聲。」亦有人認為應先找動物機構求助「自己送入嘉道理農場或call愛協代送」、「乜嘢動物都好，揾人救左先！」

毛髮稀疏雪橇犬炎夏綁天台 女狗主辯稱患皮膚病

葵涌發生懷疑虐畜案。今日（29日）下午4時31分，有熱心市民於社交平台發現，石蔭路61至83號金祿樓的天台上，有一隻狗隻懷疑遭人遺棄。報案人懷疑上址欠缺食水及食物，於是報警求助。警員及愛協督察到場了解，發現該狗隻健康情況欠佳，懷疑有人無提供足夠食水及遮蓋物。經初步調查後，涉案的32歲姓王女狗主涉嫌「殘酷對待動物」被捕，現正被扣查。案件交由葵青刑事調查隊第四隊跟進。

大埔康樂園遭兩賊潛入爆竊 屋主發片懸紅追緝

大埔康樂園發生爆竊案。有網民在社交平台Threads發文，指單位遭賊人潛入偷走數十隻手錶及珠寶首飾，當中包括一隻父親送贈極具紀念價值的手錶。由閉路電視片段顯示，兩名戴鴨舌帽及口罩的男子闖入屋內，登上二樓，逗留約10分鐘匆匆逃去。屋主回家發現後，已報警追尋。

FV牌七人車無視交通標誌左轉 綠公仔下硬闖行人過路處

近日網上瘋傳一段車CAM片段，可見拍攝日期為上周二（23日）中午12時，一輛掛有「FV」牌的內地七人車，駛至中環祖庇利街與德輔道中交界時，一度打右燈欲想轉線但不果。換線失敗後，七人車駛至燈位，卻無視路口禁止左轉交通標誌，直接扭軚左轉。期間相信是片主響咹提醒該輛FV車，片中傳出多下響咹警告，但七人車無視繼續轉左行駛。

當時行人過路處正亮起綠燈，斑馬線上擠滿行人，但七人車卻繼續硬闖，大批途人需被逼停步，情況險象環生。片段引起網民熱議，有人斥「FV車鐘意點行就點行！」亦有人指「嘩！好危險」。

港夫婦遊日坐錯車 獲赴駕駛室暫避變打卡放題惹批評

一個港人家庭早前到日本旅遊時，原本由大阪乘坐近畿日本鐵道（近鐵）列車去奈良，卻不慎上錯前往名古屋的特急「HINOTORI」（ひのとり，火鳥號）列車，幸獲車長安排他們暫待在駕駛室，再於原本不停靠的車站臨時停車，讓他們可以下車轉乘其他列車。惟這對夫婦在駕駛室期間不但擺拍，更有人一度握着列車操作面板手掣。

他們事後在網上分享影片，稱感謝日本人的服務態度，但他們在駕駛室內的拍攝「放題」行為惹來大批本地及海外網民抨擊。近鐵6月29日就事件表達遺憾，形容他們的行為危險，但強調對列車運作不受影響。

世界盃韓國出局 洪明甫等人凌晨回國 逾200球迷噓聲迎接

韓國國家足球隊於2026年世界盃分組賽表現不佳出局，引發球迷的憤怒，洪明甫更因而辭去國家隊主帥。他與部份隊員6月30日凌晨返抵韓國，遭到逾200名在機場聚集的民眾以噓聲迎接，其中更有人舉起寫着「韓國足球已死」的抗議布條以示不滿。

九巴10總站7.1起設消暑三寶 長者可領風扇、毛巾、水

為了提升長者乘車體驗，九巴下月1日推出「九巴樂耆乘」計劃，在10個長者比例較高的巴士總站設「消暑三寶」，長者可在站長室領取手提風扇、冰巾和水。上車前在隊頭位置把風扇放回回收箱，站長便會定期領回充電，確保有足夠數量供長者使用。