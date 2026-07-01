7.1｜M+「設計啊」展覽人流不絕　有市民兩度捧場盼搶紀念品撲空

日本人氣展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」近日在M+博物館展出，吸引大批市民參觀，上周日（28日）更「逼爆」，館方容許持當日門票者可再次免費入場。今日（1日）適逢七一回歸紀念日，博物館免費開放，有市民藉此機會參觀博物館之餘，也特意觀賞「設計啊！」展覽。有市民兩度想買展覽的文創紀念品，均撲空。



西九文化區表示，截至上午11時30分，M+已有接近4,800人次入場參觀，香港故宮文化博物館則有接近2,200人次入場參觀。



今日是七一香港回歸紀念日，M+博物館免費開放，不少市民前來參觀。（賴卓盈攝）

今日是七一香港回歸紀念日，M+博物館免費開放，不少市民前來參觀。（賴卓盈攝）

人氣展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」，雖然並非免費開放，仍吸引大量參觀者。（賴卓盈攝）

專程再入場參觀 盼買心儀鑰匙扣

今日是七一香港回歸紀念日，M+博物館免費開放，不少市民前來參觀。至於人氣展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」，雖然並非免費開放，正價門票要190元，仍吸引大批參觀者。

陳小姐上周已與朋友入場參觀「設計啊！」展覽，惟未能買到心儀的發聲鍵盤鑰匙扣，「啱啱好我哋前面嗰兩個人扭走咗最尾嗰兩嚿，好遺憾。」

她趁今日博物館免費開放，再度到訪，希望買到該款鑰匙扣，惟仍然未有貨，兩度撲空。不過她指，博物館會員可獲得一份特別版紀念品，並非一無所獲。

她又指，今日七一免費開放博物館，可吸引更多人認識藝術，「好多時香港人係需要咁樣嘅動力，真係同藝術有多啲嘅 connection（連結），免費開放可吸引更多人，尤其小朋友入場。」

另一位陳小姐今日帶同小朋友入場，她表示，他們已經到訪博物館兩次，今日主要想參觀新設的「設計啊！」展覽。她表示，其兒子有一份作業，要求他們參觀博物館後寫下感想，因此選擇今日入場。

截至上午11時30分 M+已有近4,800人次入場參觀

西九文化區表示，截至上午11時30分，M+已有接近4,800人次入場參觀，香港故宮文化博物館則有接近2,200人次入場參觀。

西九指，M+ 及香港故宮文化博物館今天開放至晚上8時。為確保入場訪客有足夠時間參觀，M+今日的最後入場時間為晚上7時。

至於香港故宮文化博物館方面，今年7月1日的免費標準基本門票已全部預約完畢，訪客仍可透過各預約平台購買今天的其他門票。