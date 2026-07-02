直播｜解放軍南寧艦、衡陽艦駛入維港　展開5天開放參觀交流活動

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，今日（2日）至下周一（6日）展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。新華社今早報道，兩艘軍艦清晨已抵達香港水域，將在昂船洲軍營舉行開放活動，接受市民登艦參觀。



解放軍駐港部隊日前公布，兩艘艦艇周六、日將開放予市民參觀，免費發放1.4萬張參觀門票，市民要實名預約參觀。11歲或以下兒童毋須門票，但須由父母或監護人陪同。「南寧艦」及「衡陽艦」今早駛入維港情況，《香港01》直播。



解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，7月2日至7月6日展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。7月2日早上8時許，舷號162的南寧艦駛進維港。（董素琛攝）

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，7月2日至7月6日展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。7月2日早上8時許，舷號568的「衡陽艦」駛進維港。（董素琛攝）

早上約8時，解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」由解放軍海軍宿遷艦（舷號 666）帶頭下，經鯉魚門進入維港。

舷號162的南寧艦是052D型導彈驅逐艦，隸屬南部戰區海軍，全長159米，寬約5米，滿載排水量達7500噸。南寧艦搭載四面相控陣雷達與64單元通用垂直發射系統，可發射紅旗-9防空導彈、鷹擊-18反艦導彈等多型彈藥，搭配130毫米主炮、近防炮與干擾彈，具備區域防空、對海突擊、反潛搜索等綜合作戰能力。

南寧艦2021年正式入役，曾執行第四十三批亞丁灣索馬里海域護航、撤離中國在蘇丹人員任務以及多國海上聯演等任務。

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，7月2日至7月6日展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。7月2日早上8時許，舷號568的「衡陽艦」駛進維港。（董素琛攝）

衡陽艦，舷號568，是中國人民解放軍海軍第四艘054A型導彈護衛艦，現服役於南海艦隊驅逐艦第二支隊。衡陽艦全長134米，寬5米，滿載排水量達4000噸，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊敵水面艦艇、潛艇，具有較強的遠程警戒和防空作戰能力。該艦於2008年6月30日入列，多次赴亞丁灣、索馬里執行護航任務，並訪問過葡萄牙、法國等多個國家。

11歲及以下兒童無需門票 惟陪同的大人須持門票 每人限帶一兒童

解放軍駐港部隊早前表示，南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊將停靠昂船洲軍營，其中7月4日及5日上午8時半至下午5時半開放予香港居民參觀。參觀者需持票入場，11歲及以下兒童無需門票，惟陪同的父母或監護人須持票。出於安全考慮，每位成人最多可攜帶一名11歲及以下兒童。

衡陽艦，舷號568，是中國人民解放軍海軍第四艘054A型導彈護衛艦，現服役於南海艦隊驅逐艦第二支隊。（解放軍駐港部隊提供圖片）

參觀南寧艦、衡陽艦注意事項：

（一）WeChat駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」是唯一線上預約管道，不收取任何費用，請勿輕信其他非官方連結，謹防被騙。

（二）預約成功後，系統不支援更改身份資訊，僅可退票後重新預約；如無法按時參觀，請於預約參觀日前一日24時前申請退票，逾期無法退票；預約成功但未到場的，系統將預設爽約一次，並取消此次預約資格。

（三）參觀票為非賣品，不得轉讓他人，憑參觀票可換領紀念品，請妥善保存。

（四）為保障參觀安全，請勿攜帶易燃易爆等危及安全的物品及液態飲料入營（軍營提供飲用水）；如身體不適，不建議入營參觀。

（五）本次活動已邀請媒體採訪，其他非受邀媒體人員請勿攜帶採訪使用的攝影攝像設備，謝絕開展新聞採訪報道等活動。

（六）入營後，請自覺遵守參觀秩序，服從工作人員指引。未經允許，請勿進入非開放區域，不得在禁拍區域攝影錄影。

（七）請照看好隨行的長者和兒童，上下舷梯及空間狹小處請勿使用嬰兒推車，避免出現安全問題，如需幫助，請聯繫身邊工作人員。

（八）如違反有關規則，駐軍保留禁止其入營或將其帶離場地的權利。

（九）如遇惡劣天氣，活動無法舉行，駐軍將另行公告。駐香港部隊新聞發言辦公室接受有關此次開放活動的查詢。聯繫電話：2307 2733，傳真：2307 2633。