祖父認鹹濕非禮受托照顧的年幼孫女　兒子表明不會原諒　判囚2年

八旬祖父涉在孫女讀幼稚園至初小時多番性侵，包括借詞按摩及洗澡時觸碰其陰部，孫女不解其行為，至小五讀性教育始知被性侵，並覺嘔心。她約13歲時情緒低落，向母哭稱遭祖父侵犯。祖父被捕認「一時鹹濕」，因壓力大而性侵孫女。法官李慶年今（3日）在區域法院判被告入獄2年，李官斥被告嚴重破壞誠信，孫女事發要接受精神心理治療，被告的兒子表明不會原諒他，被告終身受責。



現年81歲的被告LMK，承認4項非禮罪，指他於2016年9月1日與2019年7月31日之間，4度在牛頭角某單位猥褻侵犯女童X，X被侵犯時約5至7歲。

被告LKM在區域法院認非禮罪被判囚2年。(黃浩謙攝)

被告把積蓄全給兒子作X的治療費

法官李慶年判刑指，被告與孫女年紀相差約67年，被告身為祖父嚴重破壞誠信，孫女X被性侵後需要接受精神及心理治療，被告將全部積蓄交給兒子，以支付X的治療費用。

報告指被告並無戀童癖

精神和心理報告雖指被告無戀童癖，重犯機會低，惟李官明言案情令人憂慮，最後考慮到案情及X和被告的報告後，以4年作為起刑點，被告年邁無案底、重犯機會低，減刑後判處共2年監禁。

X自小放學會到被告家

案情指，X自小由被告照顧，X母下班才回接回X。她與被告關係親密，一周有六天都常相見，她就讀幼稚園高班至小二時放學後會到祖父家，直到母親下班接她。

祖母煮飯時遭被告非禮

X稱，在她讀幼稚園高班至小二期間某年夏天的某日，祖母正在煮飯，X在祖父母的床上看YouTube。當時約七十餘歲的被告突然入房，稱要為X「按摩」痛腳，要求X脫去衣褲躺平，被告由X的小腿按，期間摸X的下體和臀部，並將手指伸入陰部移動，X感到撕裂般的痛楚，被告之後更用下體摩擦X的陰部。X以為這樣按摩是正常的，所以沒叫被告停止，此類行為發生過約3次。

小五上性教育始知被性侵

X又指，被告曾10次在幫X洗澡後抹身時，故意觸摸其陰部，為期約1分鐘。X在小五上性教育課時才知道自己遭性騷擾，她覺得很嘔心。X向駐校社工透露事件，報警處理。

被告認為X抹身時有乘機摸其下體

被告被捕後自認「一時鹹濕」，稱他已知錯。他在錄影會面稱，他由X出生便為她餵奶、換片，接送上學，爺孫關係良好。被告又稱因壓力大所以性侵X，他感到非常羞愧。被告稱他會在X洗澡後幫她抹身，直至X滿10歲，他否認為X抹身乘機摸陰部。

案件編號：DCCC 1190/2025