雙非子腦癱案｜醫委會今裁決 家屬：若結果未如理想將提司法覆核
撰文：林遠航
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雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會今年4月底重啟研訊，今日（5日）將頒布判決。黎遠建的父親黎志堅及母親彭紅英在開庭前接受訪問，黎志堅重申，若今天的結果未如理想，會提出司法覆核，「如果咁樣都判醫生冇事，真係無天理，何來嘅公正？」
黎志堅認為，研訊的證供已十分明顯，涉事的醫生「就係想喺屋企瞓覺」，故未有及時回到醫院診治，直指「如果咁樣都判醫生冇事，真係無天理，何來嘅公正？」他重申，若今天的結果未如理想，會提出司法覆核。
黎志堅和太太彭紅英是深圳居民，16年前來港在浸會醫院誕下兒子黎遠建。黎遠建出生三天後出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障，終身需輪椅相伴。夫婦二人於2010年10月向醫委會正式投訴，指控負責的兒科醫生薛守智在事發當日，未有及時回到醫院處理緊急情況。研訊拖拉多時，更曾一度擱置，但在引發社會關注、政府介入要求交代後重啟。
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