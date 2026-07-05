識價盃2026｜賽馬會首度派隊出戰　香港隊隊長何澤堯：定全力以赴

有25年歷史的國際騎師邀請賽識價盃（Shergar Cup）下月8日在英國雅士谷馬場上演，今年，香港賽馬會首度派隊出戰，將由本地培育騎師何澤堯領軍，聯同同為本地培育的周俊樂與來自南非的霍宏聲組成「香港隊」，在此國際舞台上與多位世界級頂尖騎師同場較量。



何澤堯曾於2019年代表「世界隊」出賽並助該隊贏得冠軍，今屆他將擔任識價盃史上首支「香港隊」隊長，他表示非常榮幸可以代表香港出賽，尤其今次為「香港隊」史上首次亮相識價盃，一定會全力以赴。



馬會賽馬事務執行總監夏定安（左二）授予香港賽馬會旗幟予隊長騎師何澤堯（中）。（香港賽馬會提供）

識價盃為最具代表性的國際騎師隊際賽之一，「香港隊」公布儀式周六（7月4日）在沙田馬場舉行，「香港隊」下月8日將與由多位海外冠軍級騎師組成的「英國及愛爾蘭隊」、「歐洲隊」及「世界隊」一較高下，爭奪殊榮。

何澤堯、周俊樂、霍宏聲獲授「香港隊」專屬隊衣

「香港隊」由本地培育騎師何澤堯領軍，另外兩名隊員為同是本地培育的周俊樂與來自南非的霍宏聲。

馬會賽馬事務執行總監夏定安於公佈儀式上頒授「香港隊」的專屬隊衣予三位參賽騎師，並向隊長何澤堯頒授香港賽馬會的旗幟，而雅士谷馬場賽馬及公共事務總監Nick Smith亦有出席儀式。

夏定安表示，馬會組成「香港隊」參賽，反映了香港賽馬具備世界級數，而能夠在香港發展的騎師無論身處全球任何地方均具備首屈一指的競爭力。此外，今年的識價盃納入全球匯合彩池，正是馬會致力於持續推動賽馬運動全球化，以及促進全球各地頂級賽馬盛事發展的自然進程。

騎師何澤堯（中）、周俊樂（右二）及霍宏聲（右一）組成的「香港隊」，將於8月8日在英國雅士谷馬場參與角逐識價盃。香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安（左二）頒發「香港隊」的專屬隊衣予參賽騎師何澤堯。（香港賽馬會提供）

識價盃是什麼？

杜拜免稅店識價盃（Dubai Duty Free Shergar Cup）是在每年8月上旬在英國雅士谷馬場舉行的國際騎師邀請賽，賽事名稱出自1981年葉森打吡、愛爾蘭打吡及英皇佐治六世及皇后伊利沙伯鑽石錦標冠軍「識價」。

此賽事由時任英國賽馬管理局主席Peter Savill提出創辦，起初主要參照高爾夫球萊德盃中美國對歐洲的概念進行。賽事前身於1999年5月在古活馬場舉行，參與的兩支隊伍為由英國大馬主羅拔·桑士打率領的歐洲隊及賽馬集團高多芬負責人穆罕默德酋長家族率領的中東隊。

2000年賽事移師至雅士谷馬場舉行，正式成為識價盃，同時中東隊更改為世界隊。2007年分隊機制再更改，原先兩隊被增加至四隊伍，分別為英國隊、愛爾蘭隊、歐洲隊及世界隊。到今年賽制再度改革，新增香港賽馬會隊，原先的亞洲隊合併在世界隊之中。