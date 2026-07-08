世界盃｜陀槍師兄警察足球隊有港超球員、U13前鋒及球會技術總監

世界盃決賽周快到，新一期《警聲》報道由「陀槍師兄」組成的警察足球隊，他們有港超級聯賽前職業球員、香港隊U13前前鋒、老牌球會技術總監，他們近年在世界警察及消防運動會奪得金牌。



（左起）陳亮廷、李文彬、吳志堅、方浩賢、葉頌朗及馮瑞琪在球場內外合作無間。（《警聲》圖片）

陣中主力之一，是曾效力「傑志」、「太陽飛馬」等本地勁旅的前香港超級聯賽（港超）職業球員——督察葉頌朗，現為球隊中場指揮。他向《警聲》表示，最有滿足感是將職業級「無球走動」概念及技巧與同袍一起分享，帶動球隊。

葉頌朗在球場上的好拍檔是曾入選香港隊U13 （13歲以下）、司職前鋒的警員李文彬，二人合作無間。一傳一射，默契十足。兩人搭着膊頭說：「每次落場踢波，我們都超級享受！不過贏波絕不靠『單打獨鬥』，最重要是兄弟齊心。你衝前進攻，我在後面支援；你走漏了，我馬上幫你補位。每入一球波，都是全隊的功勞。這種齊上齊落的兄弟班默契，才是我們的必殺技！」

球隊另一靈魂人物，是曾效力老牌球會「東方」的技術總監警署警長吳志堅。他說日常會藉「講波經」教導隊員，踢波與工作一樣。他笑言：「個人技術固然重要，『跑得慢、唔夠快、冇速度』就一定要加操啦！但如果想再『升呢』，就要『食腦』，講策略，要學識閱讀球賽、顧全大局，同班兄弟夾好戰術。」

（左起）吳志堅、方浩賢、陳亮廷及馮瑞琪向球員進行戰術簡報。（《警聲》圖片）

警務工作具挑戰且需輪班，隊員有時因突發行動未能參與練習，甚至賽前臨時缺陣。面對變數，警察足球隊一班幕後智囊亦應對有法。

教練警長方浩賢與陳亮廷便靈活利用科技，着缺席的隊員工餘鍛鍊體能並提交數據，落場布陣亦有多個後備方案。他們亦會參考運動科學數據，與吳志堅一同為球隊及個別球員訂立訓練目標。而有「萬能總管」之稱的警署警長馮瑞琪則負責球隊的「衣食住行」。

說到今屆世界盃，幾位不約而同興奮地讚賞有「神奇球隊」之稱、黑馬「佛得角隊」: 「他們成功的蹺妙，與警隊精神及警察足球隊不謀而合—面對挑戰絕不畏懼，表現出堅強的韌力，加上極致的團隊精神，齊上齊落。」正是這份精神，讓警察足球隊屢創佳績，熱血展現「One Force」精神。