白石角站｜發展局：新選址效益最大　研採用組裝合成方式壓縮工期

特區政府昨日公布四度延期的東鐵綫白石角車站興建方案，車站位置將由教育大學運動場南遷至中大羅桂祥綜合生物醫學大樓旁邊，更接近科學園，最快2028年下半年動工，2033年或之前通車。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲表示，期望透過車站項目釋放百石角一帶土地發展潛力，路政署正與港鐵商討如何壓縮工期，包括採用組裝合成方式。



大埔區議會今日（7月10日）討論白石角站興建方案，展示車站設計圖。（何姿瑩攝）

01獨家｜白石角站設計圖曝光！

何珮玲：新方案釋放白石角一帶土地發展潛力

政府決定以「先建站、後建樓」模式推展白石角車站發展項目，將現時位於白石角的教大運動場用地及一幅馬鞍山用地，批予港鐵作私人住宅發展，為整個項目融資。何珮玲今（7月10日）早在港台節目《千禧年代》指出，新方案可釋放白石角一帶土地發展的潛力，其中教大運動場搬遷至教大校園附近，可以釋放6公頃土地，同時更方便學生。

港鐵白石角站最終選址位於教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間。（何頴賢攝）

《香港01》昨日率先披露白石角站設計圖，新車站為地面車站，採用預製組件，建於現有路軌之上，地面為月台，上一層為車站大堂；全個車站採自然通風。方案建議在車站出口興建一條80米長有蓋行人天橋橫跨吐露港公路，方便乘客往返科學園及吐露港沿岸私樓。當局預計，由車站步行至科學園最快3分鐘，即使到園內離車站最遠的位置，亦不會超過15分鐘。

教大運動場原址「比較彎曲」 建站對乘客不方便不安全

何珮玲表示，白石角站最新選址位置適中，而且效益最大，車站位處科學園及白石角住宅群中間，可以服務科學園的創科人員及居民。另外，教大運動場現址地段比較彎曲，若在該處興建車站，列車與月台距離可能較闊，對乘客不太方便及不太安全。

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釋出土地全數建私人住宅 何珮玲：不影響未來十年公屋供應

白石角站興建工程一如既往透過「特業發展權」方式融資，何珮玲表明，教大運動場重置後釋出的土地將全數用於發展中低密度私人住宅。她解釋，公營房屋對社區生活配套的需求較大，白石角現時食水、排水基建不匹配。她又表示，此舉絕對不會影響政府未來十年的公營房屋建屋計劃，因為當局已覓得足夠土地。

白石角車站預計2028年下半年動工，目標在2033年或之前完成。何珮玲表示，路政署正與港鐵商討如何壓縮工期，包括採用組裝合成方式。她又說，港鐵初步估算，白石角站啟用後，到2036年東鐵每日增加約7,000人次乘客，對比該鐵路線現時每日單向乘客量40萬，並非大數目，而整條東鐵線的行車時間只會增加1.5分鐘，容量仍然足以應付。