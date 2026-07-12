安基苑聘「富匯」為獨立顧問　45工作天内交「鴻毅」工作評估等

原聘請與大埔宏福苑大維修同一工程顧問「鴻毅建築師有限公司」的牛頭角安基苑，早前因鴻毅辭任而叫停工程，由市建局協助委聘獨立評估顧問，以審視現時工程進度等。局方經評標後選出「富匯測量師有限公司」，顧問費為41.8萬元，由市建局全數資助。



安基苑今日（12日）召開業主大會，以超過99%贊成通過聘用「富匯測量師有限公司」。「富匯」董事總經理何鉅業指，會在45個工作天内提交《修復與關新工程現場情況報告》、《鴻毅工作評估報告》以及《替代顧問招標文件》。



與大埔宏福苑同樣由鴻毅建築師有限公司擔任工程顧問的牛頭角安基苑，12月3日開始拆棚網。（林子慰攝）

「富匯」何鉅業：會有至少6名職員參與工作

市建局就安基苑的情況，在今年5月22日發出獨立顧問的招標文件，並在6月10日截標，共有10間公司回標，其中僅4間公司提交所有所需文件。市建局評標後，選出「富匯測量師有限公司」，顧問費為41.8萬元，全數由市建局資助。

「富匯」負責人何鉅業表示，其工作包括評估安基苑目前工程進度，還有哪些工程待完成，以及草擬維修顧問公司的標書。他指會有至少6名職員參與工作，有需要會加派人手，將會在45個工作天內完成《修復與關新工程現場情況報告》、《鴻毅工作評估報告》以及《替代顧問招標文件》。

會議最終以超過99%贊成，通過聘用「富匯」。

會議最終以超過99%贊成，通過聘用「富匯」。安基苑的法團主席在會上表示，法團自今年年初不斷去信特首辦等多個政府部門，期望政府可協助安基苑完成工程，包括由政府委派顧問等，及至今年5月終有政策出台，形容「苦等7個月，終於開到業主大會。」她又指，獨立顧問的招標内容由市建局擬定，法團「隻字不能改動。」

方保僑表示，安基苑外的棚架已設接近一年，加上馬上進入風季，基於安全考慮，大部分居民都希望盡快完成維修工程並拆棚。

安基苑居民方保僑：風季將至 居民希望盡快完成維修工程並拆棚

投贊成票的居民方保僑表示，安基苑外的棚架已設接近一年，加上馬上進入風季，基於安全考慮，大部分居民都希望盡快完成維修工程並拆棚。就「富匯」指需要45個工作天撰寫報告，他認為時間合理，因勘察大廈維修進度需時。惟他表示，「富匯」提交報告後，還要再次舉辦業主大會決議替代顧問，大維修工程進度仍有隱憂。

全港有40多棟樓宇早前聘請鴻毅為大維修工程顧問，由市建局協助委聘獨立評估顧問公司，包括位於牛頭角的安基苑。

市建局早前指獨立顧問工作包括審視現時工程進度、原工程未完成項目、檢視前顧問公司合約條文、提出前顧問辭任而出現的潛在爭議、訂定後續招聘正式顧問的招標文件等；獨立工程評估顧問之招標及費用支出市建局考慮全數提供資助予法團。