5歲女疑遭親父繼母虐殺　後母稱女童無撞天花板　但玩時有扮呯聲

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-24 21:53

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑同遭虐待案，繼母今(24日)在高等法院自辯。承認要為Z的死負最大責任，但又指，X和Z常不聽話，Z更不肯洗澡，試過5天沒沖涼，她拖Z去沖洗時Z便尖叫，直言：「鬧又鬧過，講又講過」，才施以體罰。她承認在Z死前一天曾與孩子現「飛高高」，更提過要撞到天花板，但她只是講笑，並無真正發生，又指沒有出現孩子聲稱聽到的「呯呯」聲，反而是她有在現場扮聲。

搬走後面對經濟及做家務壓力

繼母(本案次被告)今作供時透露，和X和Z的親父(本案男被告，下稱親父)結婚，並曾帶同和前夫所生的女兒Y，搬入親父所居住的公屋單位。惟她和對方的家人合不來，之後她們搬至涉案的私人屋苑單位。

繼母形容，當時認為終於可「有一個真真正正屬於自己既家」，「同佢地開開心心成長」，但最終未能做到。她形容，當時很大壓力，包括經濟壓力、做不完的家務和管教子女的問題。此外，她亦擔心X和Z的傷勢，遭他人發現。她承認，兩童的傷勢是由她和男被告造成。

嬲起上嚟拿籐條打落去

被問及為何要打兩童時，她指對方不聽話，又說：「鬧又鬧過，講又講過，真係無辦法，有時嬲起上嚟，拎起籐條打落去。」她補充，兩童的傷勢是被籐條和拖鞋打而造成。她強調要對Z的死負最大責任，「點錯都好，都只係一個5歲的小朋友」，而繼母是負責照顧她的人。

事件發生經過。(詳看下圖)

+ 15 + 15 + 15

指Z曾5天沒洗澡

繼母又透露，只曾打其親生女兒Y的手掌一次。她形容「Y好乖、好生性，學習上唔洗我擔心」，Y會為她設想，如知賺錢辛苦，會選擇較便宜的擦膠。她續指，很多時叫Z洗澡，對方都拒絕。繼母強行拖住她去洗澡，她則尖叫，而Z曾連續5天沒有洗澡。

見Z傷口發臭有分泌物

至於Z身上的潰瘍，繼母指有次看到Z的褲子有點啡色，起初以為是弄髒。她脫掉Z的褲子，才發現右膝後方的傷勢。她形容該位置「有層皮浮起左」，該皮「係啡啡地，有啲臭味」，並有分秘物滲出。

繼母因此每天替Z清洗傷口和塗藥膏等，1、2天後情況好轉，未有分秘物滲出。繼母又指，該位置之前是男被告造成、縱橫交錯的籐條痕。此外，她其後亦發現Z左肩有潰瘍，亦用相同方法處理。

她坦言，因擔心被控虐兒，加上認為可自行處理Z的傷口，因此未有帶她看醫生。

叫撞天花板只是講笑

她指，於2018年1月5日，親父跟Z玩「飛高高」的拋高遊戲。她承認有叫男被告把Z的頭撞天花板，但強調只是跟子女講笑。她又指Z的頭沒有撞到天花板，亦沒有因此發出「呯呯」聲，反而她有扮聲，包括「撞啦」、「呯」。

對於Y稱，Z玩「飛高高」時，她的頭撞到天花板7、8下，繼母指小朋友聽到講笑，便覺得有發生，又指Y比較鍾意「認叻」、誇大。繼母續指，Y於當天亦有玩「飛高高」，亦玩得很開心。

有放熱水讓Z暖身

至1月6日，繼母打算叫醒Z起床，發現對方身體冰冷。繼母遂在一個盤中放了熱水，打算讓Z暖著身子。

三名被告：男被告（30歲，運輪工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件明續。

案件編號：HCCC28/2020