的士司機迪士尼到沙田收350元　喬裝警乘客下車即捕　司機罰8千

的士司機在大嶼山迪士尼樂園載由警員喬裝的乘客往沙田時，涉開價350元，且沒有按下計程錶。喬裝警到達後表露身份拘捕司機。司機今(13日)在西九龍裁判法院承認濫收車資等兩罪(WKCC3288/2026)，裁判官陳慧敏判刑時指，此類罪行影響香港形象，令遊客對香港失去信心。同時，裁判官考慮司機多收100元的車資，最終就兩罪判他罰款8000元。



被告劉耀祖（44 歲，的士司機），被控一項「收取超過指明的適當收費率的的士租用費」罪，指於2026年5月1日，在沙田凱悅酒店外身為某登記號碼的市區的士司機，無合理辯解而收取超過香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》附表 5 所指明的適當收費率計算的車費。

此外，他被控一項「沒有撥動的士計程錶指示器到開始記錄位置」罪，指於同日，在大嶼山迪士尼樂園公共運輸交匯處，身為某登記號碼的市區的士司機，無合理辯解而在該的士的租用已被租用時，沒有迅速將的士計程錶指示器撥到開始記錄位置。

被告劉耀祖在西九龍法院認罪罰8千元。(葉志明攝)

警員與被告以普通話對答

案情指，警員於2026年5月1日晚上9時許，在迪士尼樂園喬裝顧客。被告主動接近警員，並問警員去什麼地方，警員以手機展示沙田凱悅酒店的地址，被告遂稱：「350。」警員以普通話問怎樣前往，被告便以普通話着他上車。

的士標準收費為250元

被告沒有按下計程錶便開車，的士同晚10時許到達目的地。警員支付400元，被告找續50元。警員之後表明身分並拘捕被告。案情情，的士標準收費為250元。

被告求情時透露，月入約1.5萬元，現已知錯，不會重犯。