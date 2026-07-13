今日新聞8分鐘｜休班消防推情侶被捕｜特賣場職員箍頸捉賊惹爭議

菲裔男中環捱巴士撞頭 重創昏迷送院搶救

中環發生嚴重車禍。今日（12日）晚上8時27分，據報一輛巴士駛至德輔道中，近置地廣場對開時，撞倒一名年約44歲外籍男子。被撞男子當場不省人事。救援人員接報趕至，發現事主頭部重創流血，仍然昏迷，隨即將他送往瑪麗醫院搶救。據悉，事主菲律賓籍持香港身分證。警方事後為59歲姓李巴士車長進行酒精測試，證實為零度。

現場消息指，涉事巴士沿德輔道中往西環方向行駛，途至上址時，該名男途人懷疑衝「紅公仔」過路，巴士避讓不及，左邊車頭將其撞倒。圖片可見，涉事巴士擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。警方經初步調查，案件列作「交通意外有人受傷」，由港島總區交通意外調查組第6隊跟進。

酷熱行山多人不適 29歲男越野騎手突暈送院亡

屯門發生越野電單車墮坡意外，一名29歲男子死亡。事主昨日（12日）與友人一同騎越野電單車，途中事主感到不適曾稍作休息，惟再騎車打算落山回家時卻突然暈倒，失去平衡跌落約15米深的斜坡。事主送院時陷入昏迷，其後被證實不治。

深水埗特賣場職員涉箍頸捉賊 惹執法爭議

今日（13日）社交平台流傳一條影片，拍攝到深水埗福華街行人路有一名穿白衫的南亞裔男子，被一名戴口罩的灰衫男一度箍頸控制在路旁，前方地面散落數件懷疑屬於一間特賣場的商品。綜合影片內容，相信是店員截獲一名店舖竊賊。不過片段引起網民議論紛紛，有網民認為如果灰衫男是職員，可以捉賊，但亦無須箍頸，而且質疑灰衫男並非執法人員，根本無權要求白衫男出示身份證明文件。今午記者到事發現場向涉事特賣場的職員了解，惟職員不作回應。

旺角綠帽男撞情侶逼道歉 據悉任消防到警署自首被捕

上周六（11日）社交平台瘋傳一段影片，顯示旺角星際城市有一對中年男女與一對年輕男女因碰撞問題爭執，其中戴綠帽的中年男子情緒激動，大聲呼喝年輕男女，即使年輕男子道歉後，綠帽男仍未停止，更多次推撞及指罵年輕男女，更說：「對唔住就走啦！躝啦！」嚇得黑衫男的女友尖叫。影片在網上引起廣泛討論，不少網民不值中年男女所作所為。消息指，綠帽男任職消防員，他於昨日（12日）由妻子陪同下到旺角警署交代事件，隨後涉嫌普通襲擊被捕。據知，他承認因懷疑年輕情侶的男方蓄意撞向自己而犯案。案件仍在調查中，交由旺角警區刑事調查隊第八隊負責調查。

泰國曼谷酒吧大火至少27死 多人藏身廁所遇難

泰國曼谷周日（7月12日）深夜有酒吧發生火災，造成至少27人死亡、63人受傷，傷者中有22人傷勢危重。據指出，該酒吧於當地很受歡迎，出事時有不少顧客。英國天空新聞（Sky News）引述當地官員稱，救援人員到達時，火勢已蔓延至整個現場，有生還者指舞台前方起火。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul ）事後到場視察，稱初步得悉指舞台附近的斷路器冒煙，強調會徹查火災原因。

勞聯平安卡課程考官通水須停辦 揭學員上堂打機睡覺

勞工處在6月底公布停止港九勞工社團聯會（簡稱勞聯）的平安卡認可課程，全因課程考官向重考學員透露答案、考官及監考員未能發現學員作弊等問題，停止課程6個月。有輕型貨車司機工會會員稱，於2024年在勞聯上平安卡課堂時，學員在課堂上公然打機、睡覺及用手機看賭博賠率，有學員在實習時未能正確佩戴安全帶，導師都會「通水」叫他看看旁邊的學員佩戴方法，讓他們可以通過課程考核，該會員批評勞聯的平安卡課程詬病持續多年。

勞聯稱無接獲相關投訴，勞工處稱會作出相關調查，若違規會嚴肅跟進。

打破8歲宿命論 脊髓肌萎症少女憑兩指應考DSE

2026年香港中學文憑考試（HKDSE）放榜在即（7月15日，星期三），在充滿挑戰的人生旅途中，有人向命運低頭，也有人逆流而上。就讀香港耀能協會羅怡基紀念學校的姚心悅，6個月大便確診「脊髓性肌肉萎縮症」，曾被醫生斷言得8歲命，今年20歲的她不但打破宿命，更突破身體功能局限，僅用兩隻手指成功完成本屆DSE考試。

「想證明畀佢哋（親戚/其他人）睇，其實我都係可以讀到書，我都係可以好似佢哋一樣。」親戚的質疑與看輕，沒有成為心悅絆腳石，反而推動她奮勇展翅。她勉勵同路人無懼阻礙，勇於追夢，自己盼望可修讀心理學，在未來以專業回饋社會。兒科專科醫生唐繼昇坦言，心悅的毅力異於常人，「我諗佢嘅毅力非一般人所媲美，好強嘅意志力！」