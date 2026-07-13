無人車鋪路真無人化　運物局准操控員試行隔空遙控在機場島上行駛

現時所有自動駕駛車輛測試須有一名後備操作員坐在司機位，必要時可接管車輛，所以「無人車」並非無司機。運輸及物流局今日（13日）指，將於本月内更新自動駕駛項目的牌照，容許機場島內的自動駕駛車輛，測試只由遙距後備操作員在控制中心，遙距操作自動車，是本港首次在公開道路上實現「車內無司機」的測試。運輸署指，這有助收集更多數據，為有序邁向全無人化測試鋪路。



局方表示，政府會進一步提速提效，積極探討將自動駕駛網絡延伸至港珠澳大橋等跨境動脈，讓自動駕駛技術既走入社區，亦跨越邊界，逐步發展香港以至大灣區的智慧出行生態圈。



運輸及物流局局長陳美寶（右二）早前再到訪南區數碼港，了解當區自動駕駛的測試情況，完成港、九、新界自動駕駛項目視察的最後一塊拼圖。（運輸及物流局Facebook圖片）

運輸及物流局指出，截至今年6月，運輸署已發出7個先導牌照，共有63輛自動車在全港7個地點進行測試，整體運作大致暢順。現時自動駕駛車輛先導牌照規定，所有自動駕駛車輛内須有一名後備駕駛員，必要時可接管車輛。今年2月起，機場島內的獲批引入遙距後備操作員，在控制中心遙距操作車輛。

運輸及物流局表示，會在本月內更新牌照，容許項目在機場島內，只由操作員遙距控制自動車，這將是自2024年自動駕駛的新規管框架實施以來，香港首次在公開道路上實現「車內無司機」的測試，標誌着香港自動駕駛技術發展的重要里程碑。

局長陳美寶表示，新技術在本港「落地」，為運輸業界注入高增值轉型。她表示，以百度為例，他們已在香港組建一支數十人的團隊，為香港培育新一代高增值的科技人才，包括自動駕駛系統工程師、遙距車輛操作員、系統監察及保養維修人員等。她指推動無人車發展，既能創造就業機會、推動經濟發展，這新一批立足本地的專業團隊亦將確保無人車安全、順暢地運作。

運輸署與規管自動駕駛的團隊實地視察北大嶼山自動車測試項目。該署總機電工程師鍾卓明表示，項目由2024年底啟動以來，已累計測試超過24萬公里，所有測試大致暢順，已實現多項技術躍進，達到國際標準第四級的高度自動化水平，與海內外水平相若，包括：

．模由單一私家車擴展至20部車同時運行，收集多車並行數據；

．經評估安全後，已在指定路線開展載客測試；

．路線由機場島跨區延伸至東涌及欣澳，測試更複雜的路面環境；

．獲准根據測試路段最高車速上限，將行車時速提升至50公里。

運輸署指，考慮展開全遙距操作測試，有助收集更多數據，為有序邁向全無人化測試化測試鋪路。