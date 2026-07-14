日本城官宣7.15改名JHC真好城　母企：單一產地不再反映經營模式

【日本城／真好城／JHC／日本城改名】創立35年、國際家居零售（1373.HK）旗下的家庭用品連鎖店「JHC日本城」因新商標惹起「改名」熱話。最新，國際家居零售官方宣布將全面品牌升級，由傳統連鎖零售專門店重新定位為服務港澳不同社區的「一站式生活平台」。



由明日7月15日起，品牌新名字為「JHC真好城」、簡稱JHC，為顧客提供「最真．最好」的產品與服務。「JHC真好城」位於銅鑼灣高士威道8號的首間全新升級旗艦店將於明日隆重開幕，以此為起點，更多分店將陸續以全新品牌形象登場。



國際家居零售有限公司主席兼集團行政總裁魏麗霞表示，面對當前零售市場的結構性轉變與外部挑戰，JHC必須革新，而35年過去，JHC的全球供應鏈大為成熟，單一產地標籤不再反映公司當下的經營模式，故進行品牌升級的同時，亦為公司挑選了新的名稱，同時維持JHC這個深人民心的簡稱，期待以最真最好的產品和服務，繼續與香港人同行。



知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊了一個名為「真好城」的商標。

知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊了一個名為「真好城」的商標，其地址與國際家居零售相同。

Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊一個名為「JHC真好城」商標一事惹起關注，知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，新商標擁有人的地址與「JHC日本城」母企、國際家居零售在黃竹坑業興街的地址相同。

日本城灣仔其中一間分店早前推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（資料圖片/歐陽德浩攝 )

「JHC日本城」提到品牌大升級有亮點：新形象、新體驗、新服務

根據「JHC日本城」已向傳媒發通知，周三（15日）將會有一個品牌大升級的活動邀請，提到「JHC日本城」將重新定位做一站式生活平台，亮點是「新形象、新體驗、新服務 」，並會介紹其位於銅鑼灣的首間升級旗艦店。

日本城灣仔其中一間分店早前推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（資料圖片/歐陽德浩攝 )

日本城九龍灣德福廣場分店早前推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（資料圖片/林子慰攝 )