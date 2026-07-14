中大副教授彭鵬涉非禮女友人　辯方指事主知被告有家室才不願被摸

中文大學文學院副教授彭鵬，涉在酒樓內摸一名女友人的腰及臀部被控非禮的案件（STCC 4464/2025）今（14日）在沙田裁判法院續審，女方早前供稱，當日與被告到酒樓途中已被摸腰，用餐時又遭摸腰及臀，她事後報警稱遭非禮。被告被裁定表證成立，他未有出庭作供，其律師在結案陳詞時指，根據被告與事主案發前的言行，兩人已超越一般朋友，指事主得悉被告有家室後，才改口稱不同意被摸。裁判官黃國輝押後至8月24日裁決。



被告彭鵬，38歲，報稱教師，根據中文大學的網頁資料，被告是中大藝術系的副教授。他否認一項非禮罪，指他於2025年5月21日，在沙田澤祥街的士站及馬鞍山海港酒家非禮女子X。

中大副教授彭鵬。(網上圖片)

被告彭鵬在沙田法院受審。（資料圖片)

辯方指兩人電郵可見二人超越一般朋友

資深大律師李頌然今結案時稱，X與被告透過電郵交流學術問題而認識，X對被告在港的工作有興趣，被告曾在電郵對X說：「有你在身邊係最美好的事」，反映兩人的關係超越一般朋友。

曾一同行山被告無透露已婚

X去年4月來港，並相約被告行山，兩人談到家庭，被告沒透露他已婚，李形容：這為後來發生的事埋下伏線。至5月，X再約被告在5月20日見面，惟X病了。

參觀文物館時曾互相評論腳甲

同月21日，兩人相約參觀文物館，期間談到衣著，又互相評論腳甲，並研究胸膛上寫的字，二人手臂有接觸，令被告有所誤會，導致其後發生過馬路和酒樓非禮事件，被告真誠相信X同意他觸摸。

聲稱被非禮後仍為被告剝蟹

李稱，從酒樓的閉路電視片段可見，X與被告談笑風生，沒表現不滿。X在指稱的非禮事件後，仍為被告剝蟹和遞食物。李質疑，若X真的被非禮，為何不在致電友人投訴後趁機離開，反而留下剝蟹，用膳時間逾2小時。片段顯示，被告摸X臀部時沒有打圈或搓揉，有別於一般猥褻行為。

X供稱曾遭被告摸腰及臀

操普通話的X昨在屏風後作供，她稱案發當天去酒樓途中遭被告摸腰，被告再在酒樓內摸她的腰臀，她感到害怕及很不開心，一度離席致電朋友投訴。

雖被拍到在笑但不代表開心

她在辯方盤問下同意她被閉路電視拍到在笑。X作供時解釋：「我只是笑着，不代表我開心。」X又同意她與被告分開後，被告發訊息表示：「期末批改學生論文辛苦啦」，又說要為X「按摩按摩」。辯方指，X當晚知道被告已婚並有家室後，一時憤怒才改稱不同意被告觸摸她。X否認。