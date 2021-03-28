元朗大馬路因一原因租金硬淨　藥妝依舊開滿兩旁　100米街道有4間

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-28 11:00

疫情持續超過一年，傳統旅遊區的零售市道同樣受到影響。尖沙咀、旺角多次被指人流大減，尖沙咀「吉舖」化妝品、藥房店相繼結業，冷冷清清，早前亦有附近的店舖後得知，其租金亦有大減。然而，昔日為內地自由行購物勝地之一的元朗大馬路部份店改為經營生活化用品、食品後，近大棠路一帶的化妝品店「屹立不倒」，短短不足一百米路有4間連連鎖化妝品店及藥房，分分鐘較尖沙咀旺場。

昔日為內地自由行購物勝地之一的元朗大馬路，化妝品店及藥房的店舖數量比率，分分鐘較尖沙咀彌敦道附近一帶比率更高。（梁煥敏攝）

疫情持續超過一年，各地疫情嚴峻，來港遊客人數跌至冰點，加上不同程度的限聚令影響下，連帶傳統旅遊區的零售市道同樣受到影響。尖沙咀、旺角等化妝品、藥房店相繼結業，單單尖沙咀最少有四間位於海防道、中港城、廣東道及彌敦道的卓悅化妝品店及一間位於加連威老道的莎莎於早前離場。

然而，一些以居民為主的地區，影響較少，昔日為內地自由行購物勝地之一的元朗大馬路，化妝品店及藥房的店舖數量比率，分分鐘較尖沙咀彌敦道附近一帶比率更高。「大馬路」近大棠路附近接近100米路段，已有1間連鎖化妝品店莎莎、兩所卓悅化妝品店及一間colourmix化妝品店，連同近阜財街一段路的4所大型藥房，密集式的程度已較尖沙咀彌敦道一帶位置多，人流亦較暢旺。

尖沙咀旺街於疫情下顯得冷清

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然而，由於又新街附近一段近半年新開不少水果店及平民小食店，人流有所帶動。可是，其「旺氣」未能帶動較近朗屏，近康樂路一段的兩旁的確出現較多空置舖位，四五所店中有一個「吉舖」，而前段則有零零星星的空置舖位及臨時家品檔位，部份的前身為運動服裝店及藥房，惟一些貼近生活化的店舖，如一些小型的麵包店、凍肉店，則於附近街道越開越多，近一年來最少兩所相關店舖加入市場。

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中原（工商舖）高級區域營業董事黃培權說，元朗大馬路的舖租因疫情下的確有微跌，部份為昔日的運動用品店，租金平均下跌大約兩成，但影響已較傳統的旅遊區，包括旺角、尖沙咀等低，「始終元朗的多民居，本身住個區都可以支撐住，所以藥妝、藥房店依然好生意，影響有不太大，加上又新街等多食肆，帶往個區市道。」

另外，他提到，部分昔日租金比較便宜的教育路、安寧路等地舖，由於以往租金較低，市場傾倒下反以有「微升」，部份租金亦「企得穩」。

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