DSE放榜｜19歲半癱女生不怕輸　冀當社工為同路發聲：輸咗咪再嚟

香港中學文憑試DSE 2026周三（15日）正式放榜，觀塘APM今日（14日）舉行「全程撐您打氣會」，四位應屆考生到台上分享逆境中自強的經歷。其中19歲女考生張凱喬，患有大腦麻痹、肌張力過高及下半身癱瘓，需以輪椅代步，但無礙她發展硬地滾球的興趣。她更寄語其他考生不要怕輸，應時刻調整心態，輕鬆笑說：「輸咗咪再嚟過。」



張凱喬又指，許多傷殘學生的出路相對較窄，社會所提供的資源和支援亦不足，故希望未來能投身社工，為同路人發聲。



7月14日，APM舉行「全程撐您打氣大會」，助應屆DSE考生迎接明日放榜。（湯致遠攝）

中一突身體僵硬住院半年 堅持親筆操卷釐清思路

8年前，張凱喬剛升上中一時，身體突然變得僵硬，原本仍勉強處於能夠自理的狀態，但身體狀況漸差，後來生活變得無法自理，需要接受高度照顧。不過，張凱喬並沒有因此而氣餒，她利用平板電腦、語音輸入，以及由老師口述代筆等方式，繼續為學業奮鬥。今年，她在文憑試應考6個科目，包括中文、英文、數學、公民與社會、科技與生活及中國歷史。

張凱喬表示，基於其身體狀況，學習時多數要靠老師代筆。雖然她在文憑試中每科都有代筆協助，但在備考期間，她堅持親自用手操練試題。她稱親手落筆，確實需要多花兩倍時間，但她認為，「親手做先可以令思路清晰，我先可以知自己邊個位出錯，正式考嗰陣就唔會咁亂」。張凱喬指，由於有代筆關係，她大多數科目都不需要加時，但數學科需要操控計算機，對她來說比較吃力，故唯獨該科目有加時應考。

張凱喬患大腦麻痹、肌張力過高及下半身癱瘓，她熱愛硬地滾球，且立志成為社工，為同路人發聲。（湯致遠攝）

從硬地滾球學做人：失敗乃成功之母

張凱喬6歲時便已加入硬地滾球校隊，多年來鍾情於此項運動，近年亦代表中學校隊屢獲佳績。在參賽經驗中，她悟出人生道理，認為失敗是平常之事，更寄語其他應屆考生不要怕輸，只要努力學習和調整心態，一定可以成功。

輸係好平常嘅事，最緊要係要輸得起，喺錯誤中學習。好多時唔係輸畀人，而係輸畀自己，係心態問題，要識得調整。失敗乃成功之母，只要肯學習，下次贏嗰個就係你。 張凱喬

立志任社工為同路人發聲：想好似正常人出去做嘢

儘管面對身體限制，張凱喬在校內十分活躍，她曾擔任領袖生、社長和童軍等職位。2023年，她更獲得超敏會第二屆香港特別成就學生獎中的「YOU At Top」年度大獎。

張凱喬立志成為社工，早前計劃入讀專業教育學院（IVE）的社會工作高級文憑，無奈面試後未獲錄取，故打算待放榜後再根據成績決定升學路向。她不諱言，傷殘學生的出路不多，尤其入住傷殘人士宿舍的學生較難在坊間找到工作，雖然院舍內有庇護工場，但其實對於許多傷殘人士來說，該類工作沉悶，「我哋讀咁多年書，其實都想好似正常人咁出去做嘢。」

張凱喬患大腦麻痹、肌張力過高及下半身癱瘓，她熱愛硬地滾球，且立志成為社工，為同路人發聲。（湯致遠攝）

張凱喬又提到，部份成功就業的傷殘人士可能再無資格領取綜緩，同樣是一種障礙。她認為社會對傷殘人士的支援仍不足夠，因此希望日後能成為一名社工，為同路人發聲，並以自身情況啟發和鼓勵其他有需要的人。