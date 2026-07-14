今日新聞8分鐘｜荃灣路新行車橋頻生車禍　湖南國企董事長狂收禮

旺角MMA｜黑衣男疑曾推撞被捕消防員妻子 被捕調查後獲准保釋

上周六（11日）在旺角星際城巿發生的推撞事件，警方先後以涉嫌普通襲擊拘捕48歲休班消防員及34歲男子，其中消防員早前已獲准保釋；今日（14日）警方稱34歲男子亦已獲准保釋候查，8月上旬向警方報到。

黑幫改裝工廈變夜總會聘女公關吸客 多區設釣魚機賭檔 警拘65人

警方聯同入境處一連兩日（7月10至11日）展開代號為「雷霆2026」暨「虎嘯」的執法行動，動員逾170人，突擊搜查紅磡、油麻地、尖沙咀、旺角和深水埗的10個處所，共拘捕65人，包括5名骨幹成員，相信成功打擊一個活躍於西九龍的犯罪團夥。根據調查顯示，涉事犯罪團夥經營不同類型的非法場所，其中包括在紅磡的工業大廈內，將一些單位改裝成非法的娛樂場所，提供酒精飲品、毒品，以及夜總會女公關的陪唱服務，並於多區開設非法釣魚機賭檔、及清洗逾1,300萬元犯罪得益。

據了解，涉事工廈3個單位裝修豪華，設有鋼門、閉路電視等，守衛森嚴。另外涉事場所能提供不同類型等毒品，主要吸引內地客消費。此外，場內設有卡拉OK房間，包房費用約1萬元，而每個女公關則收費約2,200元，提供陪唱陪飲服務；若顧客要求公關提供「下場」或其他服務，則會另作計算及收費。

珍惜生命｜薄扶林墳場骨庫39歲休班女警墮樓殞命 警方：深表難過

薄扶林發生墮樓事件。今日（13日）下午約3時03分，警方接報指，一名女子被發現倒臥在金粟街與域多利道交界，懷疑從薄扶林墳場骨庫高處墮下。救援人員趕至，惟證實女事主已明顯死亡。

死者39歲，據悉為督察級人員，事發時並非當值。據了解，事主生前患有產後抑鬱。

荃灣路新行車橋連續3日撞車 政府：已增加指示牌 持續審視情況

自本周日（12日）荃灣路往九龍方向的新行車橋正式開通，至今（14日）3日以來，荃灣路相同位置連續3日接連發生交通意外。《香港01》就意外頻生是否有宣導及指示不足問題查詢有關部門，政府發言人回覆指已安排在荃灣路增加道路標記及路面指示，並會持續審視最新的交通情況作適時安排。

DSE放榜2026｜近1.6萬名日校生考獲大學門檻 1.2人爭一學位

中學文憑試DSE 2026周三（15日）放榜，考評局今午（14日）召開記者會公布放榜安排，將會公布多少考生考獲「332A33」基本入大學門檻，以及應屆狀元數目。《香港01》直播現場情況。

今屆約有15,973名日校考生考獲「332A33」基本入大學門檻，比去年略低，佔整體36.8% 。以1.3萬個大學聯招資助學額計算，即每約1.2人爭一個位。

港人成台灣詐騙車手｜剖白從求職到入獄經歷 告誡勿信高薪兼職

香港人被誘騙到緬甸、柬埔寨等地的詐騙園區從事非法工作的報道並不鮮見，但原來台灣亦詐騙集團的目的地之一，台媒時有在台擔任「車手」的香港人被捕的報道。「車手」即詐騙集團最前線，負責收取騙款、提取現金的跑腿。《香港01》分析台灣法院判決書，發現去年有262宗港人在台涉詐欺罪被定罪，今年上半年就有185宗。在台灣被判罪成、服刑完畢的港人阿明（化名）和Ken（化名），接受《香港01》訪問，詳述在香港求職被騙到台灣的經過。

阿明在2023年被捕，據他觀察，是首批被台灣詐騙集團招攬做車手的香港人，他今年出獄後因再找到新受害人而再被捕，他說在看守所、監獄，看到愈來愈多香港人。

Ken則在羈押期間感染超級細菌，一度延誤送院，最後要做三次手術，他的特區護照和證件在詐騙集團手中，令他出獄後就診困難。

湖南國企董事長辦公室狂收禮遭免職 CCTV直擊｢送禮｣細節

7月12日，湖南常德一名國企董事長被爆端午節期間在辦公室多次收受禮金被CCTV錄下，相關片段在網絡瘋傳引起熱議。涉事董事長的弟弟透露，該片來自其兄辦公室內的CCTV，但記憶卡被人暗中取走。官方同日通報，確認事件基本屬實，涉事人張祥已被免職，調查正在進行中。