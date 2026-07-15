DSE放榜｜24狀元全名單　逾8成擬留港讀醫　有人赴牛津讀電腦科學

中學文憑試今日放榜，今屆誕生24位狀元，屬歷年之冠。綜合所有人升學意向，醫科繼續是多人的選擇，逾8成、即20人留港讀醫科，當中9人傾向入讀中大，3人屬意港大，其餘則仍思考哪一間。至於另外4人則選讀牛津電腦科學、 港大雙學位課程政治學與法學、港大法律商業雙學位和港大工商管理學學士（法學）及法學士。



皇仁書院狀元唐明德、超級狀元吳家穎和狀元趙汝謙。(黃寶瑩攝)

皇仁書院誕三位狀元，當中1位超級狀元。超級狀元吳家穎考獲7科5**，包括選修科物理、化學、經濟及數學延伸M2，有意升讀港大醫科。

至於趙汝謙和唐明德均為考獲6科5**。除了中英數3科核心科及公民科達標，趙汝謙在物理、化學、經濟、數學延伸M2考獲5**，有意升讀港大醫科；唐明德在物理、化學、經濟考獲5**，傾向到中大讀醫。

浸會大學附屬學校王錦輝中小學女狀元劉子湉。(朱子熙攝)

浸會大學附屬學校王錦輝中小學女狀元劉子湉考獲6科5**，包括生物、化學、經濟和數學延伸M2。她有意升讀中大醫科。

聖保羅男女中學誕5位狀元，當中三人為超級狀元。圖左起包括蔡善行、莊以臨、王繹嘉、馬端行、陳凱然。(鄧倩螢攝)

聖保羅男女中學今年有5位狀元，為眾校之冠，當中3人為考獲7科5**的超級狀元，包括陳凱然、馬端行和王繹嘉。另外，2人考獲6科5**，包括莊以臨和蔡善行。五人均是理科生，全部致一致選讀醫科。

圖左起，拔萃女書院狀元包括程熹和羅苡庭。(董素琛攝)

拔萃女書院誕兩位考獲6科5**狀元，二人均是理科生，修讀生物、物理及化學。狀元程熹計劃赴牛津修讀電腦科學；另一狀元羅苡庭則選讀醫科，未選定港大或中大。

喇沙書院狀元莊梓謙和超級狀元許樂。(陳巧恩攝)

喇沙書院誕兩位狀元，其中，許樂為超級狀元，考獲7科5**，莊梓謙則考獲6科5**。二人計劃在港讀醫科，醫學院選擇未定。

沙田崇真中學狀元鄭一力。

沙田崇真中學狀元鄭一力考獲6科5**，包括生物、化學、物理及數學延伸M2，計劃留港讀醫，未選定中大或港大醫學院。

英皇書院超級狀元陶則然。

英皇書院超級狀元陶則然考獲7科5**，包括生物、化學、地理和數學延伸M2，料在港讀醫，未選擇入讀哪一間醫學院。

英華女學校超級狀元唐小雅。

英華女學校超級狀元唐小雅考獲7科5**，包括中史、中國文學、經濟及數學延伸M1。她既是文科生，同時

培正中學男狀元何卓諾。(何姿瑩攝)

培正中學男狀元何卓諾考獲6科5**，包括化學、物理、資訊及通訊科技、及數學延伸M2。他計劃到中大讀醫科。

培正中學女超級狀元熊鎧蕎。(何姿瑩攝)

培正中學女超級狀元熊鎧蕎考獲7科5**，包括生物、化學、經濟、及數學延伸M1，她料到中大讀醫科。

圖左為保良局董玉娣中學女狀元李心兒。(學校提供)

保良局董玉娣中學女狀元李心兒考獲6科5**，包括生物、化學及物理，料到中大讀醫科。

保良局羅氏基金中學超級狀元黃樂彥。

保良局羅氏基金中學超級狀元黃樂彥考獲7科5**，包括化學、資訊及通訊科技、物理及數學延伸M2。他計劃修讀中大環球醫學。

嘉諾撤聖瑪利書院狀元姚祉琳。

嘉諾撤聖瑪利書院女狀元姚祉琳考獲6科5**，她計劃在港讀醫，未選定入讀哪一間醫學院。

香港華仁書院狀元鄭子絃。

香港華仁書院狀元鄭子絃考獲6科5**，歷史、地理、經濟 5**，為文科狀元。他計劃修讀港大政治學與法學雙學位課程。

協恩中學超級女狀元劉彥彤。

協恩中學超級女狀元劉彥彤考獲7科5**，包括物理、化學、生物、及數學延伸M2。她計劃到中大讀醫科。

聖保羅書院超級狀元朱瑋韜。

聖保羅書院超級狀元朱瑋韜考獲7科5**，包括經濟、歷史、倫理與宗教、及數學延伸M1。他計劃修讀港大工商管理學學士（法學）及法學士。