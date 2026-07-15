馬鞍山信義學校家長聯署　促教局解釋110人報統一派位　僅派15人

基督教香港信義會馬鞍山信義學校（馬信）及禾輋信義學校（禾信）合併計劃在兩校家長反對下告吹。「馬信」一班家長今日（15日）到政府總部遞交聯署信，要求教育局交代今年小一統一派位，為何有超過110名學童將「馬信」排在第一至第四志願，但最終只派15人到該校，希望教育局正視問題。有家長擔心長遠會影響學生資源和全人發展。



馬信家長到政府總部遞交聯署信。（蘇俊希攝）

家長聯署：不希望一些技術安排慢慢削弱學校

一班馬信家長到政府總部把聯署信遞交給教育局代表，家長周太表示他們關注學校未來在派位制度下的情況，不希望一些技術安排令一間學校慢慢被削弱。她又提到他們想清楚地向外界表達家長很支持馬信，很支持校長和老師。他們認為校長和老師是很以學生為本，亦都聆聽家長和小朋友的意見。

馬信家長交聯署信予教育局局長蔡若蓮及常秘陳穎韶。（蘇俊希攝）

家長質疑今次電腦派位存有技術問題

周太表示，學校自行收生是收滿額，但電腦的小一統一派位，令大家都預料不到。她說：「因為都係攪珠，那我哋就可能好不幸地攪珠淨係得15人，但係喺超過110人（列馬信為首四志願學校）報嘅情況之下，派15人，咁我地覺得呢個數字嘅落差好大。」

她指出以往沒有那麼多人將馬信排在第一至第四志願，但是最終入讀人數是遠遠超過15人這個數字，所以他們關注今次的電腦派位，是否存有任何技術問題，希望教育局正視。

周太（中）表示質疑教育局的電腦派位問題。（蘇俊希攝）

周太表示，如果學生人數比較少，很多配套上的資源可能會減少，例如一些向外申請的活動要有一定的人數才做到，如果人數不足，有可能令學生的全人發展方面缺少選擇，所以他們不希望一些技術性的問題令到學生減少，從而減少學生資源。