宏福苑聽證會7.16更新｜政府總結：多方蓄意違法　無提部門問責

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第三場。開場前，委員會網站上載政府代表律師總結陳辭。其中英文完整版有408頁，亦有24頁中文綱要。陳辭中無點名哪一個政府部門需要承擔什麼責任，稱主要責任是專業人士和私營機構的欺瞞敷衍，專業人士及承建商濫用了旨在保障公眾的機制，辜負了政府及監管架構對他們的信任和期望，並透過蓄意的違法行為及嚴重疏忽，造成了這場大火。

政府承認現行規管及監督架構需要在監管強度及精簡監管程序之間取得適當平衡，並已於火災後迅速採取全面的改善措施。



《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會7月15日重點：

・政府400頁總結陳辭：專業人士及承建商負大火首要責任，蓄意欺瞞和敷衍塞責，濫用機制辜負政府，無提及政府部門問責。



【10:10】

代表九位居民、即八名死者家屬的大律師譚俊傑開始陳辭。他指，環環失誤及意外而產生。宏業使用不阻燃棚網，刻意魚目混珠；對於工人吸煙的投訴，宏業無認真處理。鴻毅及吳躍無做過監督工作等。

涉事方誤導政府，但政府有責任。其中房屋居獨立審查組（ICU）無與吳躍聯絡，而預約通知是間接令部份涉事方魚目混珠，用了非阻燃棚網。認為要改變巡查原則，要以突擊檢查為基礎。此外，除ICU，勞工處也過度依賴承建商自行提交的證書，包括承建商曾向勞工處提交兩份一模一樣的棚網證書卻無為意。

居民江祥發曾於中環華懋大火後表達關注，部門有處理，但ICU並不重視火災風險。

【09:30】

政府書面總結：專業人士及承建商負大火首要責任

根據上載至宏福苑獨立委員會網站的政府代表總結陳辭，政府指出，是次火災並非單一疏忽或單一制度弱點的結果，而是多名持份者在一段時間內持續作出多方面的蓄意違法行為所致。負有首要責任的專業人士及其他私營持份者蓄意欺瞞和敷衍塞責。每一項促成因素，均可追溯至該等持份者的作為或不作為。更甚者，該等違法行為刻意規避及破壞現有制度框架，嚴重阻礙及削弱政府的監管職能。

是次大火造成的嚴重人命傷亡令政府及整個社會深感沉痛。證據確立，獲委以首要責任的專業人士及承建商濫用了旨在保障公眾的機制，辜負了政府及監管架構對他們的信任和期望，並透過蓄意的違法行為及嚴重疏忽，造成了這場大火。

政府在書面陳詞中點明了現行制度存在的五個系統性弱點：

(1) 制度設計依賴專業人士的操守和能力，惟在面對蓄意合謀或完全怠忽職守之情況時，不足以揭示有關違法行為及濫用的情況；

(2) 以統計抽樣為基礎的審核機制不足以偵測蓄意和有組織的隱瞞、有關違法行為及濫用的情況；

(3) 程序指引及工作守則存在改善空間；

(4) 屋宇署與ICU之間溝通機制存在弱點；

(5) 科技應用存在滯後。

政府：火後已迅速全面改善

政府承認現行規管及監督架構需要在監管強度及精簡監管程序之間取得適當平衡，並已於火災後迅速採取全面的改善措施。相關改善措施涵蓋消防裝置監管、建築物料安全、強制驗樓計劃及小型工程監管制度、建築專業人士監管、跨部門溝通協調、工地安全管理及科技應用等範疇。

2026年2月，宏福苑大火災後情況。（資料圖片 / 夏家朗攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第二十場重點

宏福苑聽證會4.30第二十一場重點

宏福苑聽證會5.6第二十二場重點

宏福苑聽證會5.7第二十三場重點

宏福苑聽證會5.8第二十四場重點

宏福苑聽證會6.22第二十五場重點

宏福苑聽證會6.24第二十六場重點

宏福苑聽證會6.25第二十七場重點

宏福苑聽證會7.15第二十八場重點