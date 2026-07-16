男生揸13歲女胸放片上網　還押3周稱知錯　官籲耍樂有底線判感化

17歲男生與13歲女友乘巴士時叫女友自拍，期間涉揸女友胸，之後不理女方反對上傳至Instagram，並告知女方已有數十人次觀看。男生早前承認1項非禮罪（KTCC419/2026），今（16日）在觀塘裁判法院判刑。辯方指被告在璧屋懲教所還押3星期後，明白不可觸碰法律底線，裁判官劉淑嫻判被告感化1年。



劉官判刑時又指，同意被告學業優秀，但年輕人玩樂時要有底線，斥被告傷害完人還把片放上網，是在別人傷口上灑鹽，又指一時衝動也可犯下彌天大罪，更提到近日另一宗案件的女子，就是與人爭執動武：「連1條命都無咗。」勸被告好好控制情緒。被告連聲答：「明白法官大人、感謝法官大人。」



被告賴易俊（17歲，學生）被控於2025年10月15日，在觀塘一輛沿鯉魚門道9號近觀塘警署行駛中的213M路線九龍巴士內，猥褻侵犯女童X。

被告賴易俊在觀塘法院認非禮罪判感化1年。

被告要X自拍時揸其胸並上載上網

案情指，13歲女事主X神情沮喪沒有上學，其母親覺不妥，查問下得知X被同學非禮，揭發事件。X透露，案發當日她與被告坐巴士上層，X坐被告前排，被告叫X用他的手機自拍錄影，X自拍期間被告突然伸手揸X的胸部幾秒，X嚇倒並斥責被告，被告則「笑咗兩下」。被告其後不理X反對將影片上載至IG。

被告翌日告知X已有數十人次看片

被告翌日告知X，片段已被3至4名不認識的人閱覽，觀看次數達50至60次，X在學校被老師問及影片內容，事件報警處理。被告被捕後稱：「只係想撩下佢玩下。」並「唔覺意」觸碰到X的胸部。

還押壁屋後明白不可觸碰法律底線

辯方求情指，被告在求情信表示明白其惡劣行為，導致女事主的學業和社交受影響，他就此道歉。此外，被告過去數周在璧屋懲教所還押時獲得悉心教導，明白要三思而後行，不可觸碰法律底線，有決心改過。被告父母寫信指，被告在懲教所得到深刻教訓，多番表示很後悔，他明白自由的可貴。

校方答應不會離棄被告

校方得悉被告犯事後，指被告一直成績優秀，校方會不離不棄，透過輔導老師監察其表現，全力支持他在原校完成DSE。