今日新聞8分鐘｜警司周毅剛非禮3罪成｜屯門公路貨櫃車捱撞擋三線

青山公路荃灣段水浸 車輛涉水而行濺水花

天文台於今日（16日）早上7時40分改發紅色暴雨警告信號，其後再於8時發特別天氣提示稱，預料強陣風吹襲香港，提醒巿民如身處室外，儘快到安全地方躲避。本港多處出現輕微水浸，社交平台流傳一段影片，拍攝到青山公路荃灣段、往九龍方向嘉達環球中心對開，路面有水浸，遍地黃泥水，車輛涉水而行。

世界盃｜英格蘭對阿根廷 800人聚集商場睇波

西班牙本港時間昨日（15日）凌晨擊敗法國，奪得決賽席位，另一邊廂，英格蘭大戰阿根廷的準決賽本港時間今日（16日）凌晨3時舉行，雙方過往在世界盃曾有5次碰頭，累積不少恩怨，兩大宿敵逾20年來再次對決，阿根廷由美斯（Lionel Messi）領軍，英格蘭則有哈利卡尼（Harry Kane），以及梅開二度打敗挪威、和夏蘭特（Erling Braut Haaland）有互動而人氣急升的祖迪比寧咸（Jude Bellingham），雙方球迷期待兩隊在今場準決賽擦出激烈火花。

《香港01》今日凌晨在兩軍交戰前抵達商場奧海城，多達800人聚集霸位，現場支持阿根廷的球迷較多，除了穿上阿根廷國家隊球衣外，更戴上阿根廷代表色的假髮，但英格蘭球迷人數不容忽視，兩邊球迷帶同國旗等應援物品到場，大戰前夕，眾人高呼口號支持愛隊。

大戰準時開始，上半場火藥味濃，雙方球員多次「埋身肉搏」幾乎打大交，奧海城打氣聲此起彼落，雙方上半場0：0。去到下半場，英格蘭以1：0領先，多名球迷起身歡呼，亦有阿根廷球迷雙手掩面，難掩失望之情。但下半場和補時階段完結前，阿根廷連入兩球領先，輪到阿根廷球迷興奮大叫，甚至打鼓吶喊助威，最終阿根廷以2：1擊敗英格蘭，再度晉身決賽，力爭衛冕。

屯門公路客貨車疑跣胎 貨櫃車捱撞擋三線

今日（15日）下午黃色暴雨警告信號生效期間，屯門公路近大欖涌發生一宗涉及貨車及貨櫃車意外，導致入屯門方向3線全封，其餘車輛只可使用路肩離開，上述路段嚴重擠塞。

網上傳出一段車cam影片，直擊下著滂沱大雨期間，路面能見度頗為底。當時一輛客貨車在天雨路滑的路上疑打滑跣胎，整輛車完全失控，由原本最右線橫跨跣過左邊兩條線，「打橫掃」到最左線的拖頭貨櫃車。而位處中線的私家車則逃過一劫。

貨櫃車隨即煞車失控，龐大車身左右搖擺，大幅度向右甩尾，瞬間橫跨3條行車線，險些橫掃鄰線的車輛。中線私家車幸沒有被波及，再逃一劫。驚險過程嚇得目擊司機連番爆粗大呼：「屯門公路炒大鑊！」，貨櫃車終橫亘3線停下。

警司周毅剛涉總部非禮女下屬 裁3罪成

警司周毅剛涉在灣仔警察總部內，3度非禮同一名女下屬，包括在總警司的分享會用，用手觸摸事主臀部，又曾把事主的手放在其褲襠上，並向事稱他正「扯旗」等。周否認全部指控，並自稱與該事主發展地下情，又稱他不可能在總警司的分享這樣多人在場的情況下非禮。案件(ESCC3151/2024)今（13日）在西九龍裁判法院裁決。

裁判官何慧嫻指，被告所指的地下情沒有任何通訊及合照，僅在房間內拖手及聊天，令人覺得奇怪及膚淺。二人的關係敷衍兒嬉，難以視為兩個成年人間的地下情，認為被告的說法令人匪夷所思，是一派胡言，並不可信及不可靠，裁定他三項非禮罪成。

何官又指控罪嚴重，監禁判刑合適，把案押後至7月31日判刑，期間准被告繼續保釋，以索取其背景報告及X的創傷報告。

警長與相戀女線人販25公斤冰毒 囚逾23年

已婚警署警長疑和一名女線人相戀，並在一次掃毒行動時偷取25公斤、市值約1600萬元的毒品，轉交女線人販運。警長兩年前承認串謀販運25公斤冰毒(HCCC100/2023)，被判囚23年10個月。此外，控方今(15日)在高等法院申請，沒收警署警長的19.8萬多元。法官批准申請，並頒令警署警長若未能在明年1月15日前交出該19.8萬多元，便會被加監1年。

颱風巴威致河北寬城暴雨成災 積水深逾兩米

受颱風「巴威」遠距離水汽輸送和冷空氣共同影響，河北省出現今年入汛以來最強降雨過程。7月13日凌晨，河北承德寬城滿族自治縣遭遇持續強降雨襲擊，城區街道嚴重積水，多輛汽車被洪水沖走，此外，寬城周邊4個鄉鎮9個村莊道路大面積水毀、交通中斷，約1800多名村民出行受阻。部分村莊房屋被淹至僅露屋頂，有村民被困房頂等待救援。

張家口路陷3車墮坑 市民牽繩合力救人

7月10日晚，河北張家口市有馬路發生路面塌陷，3輛車輛墮坑，4人被困，造成1死1傷，2人無礙。

美軍對伊朗展開日內第二輪攻擊 油輪遭導彈擊中

美國與伊朗持續互攻，美國中央司令部（CENTCOM）7月15日表示，他們在美國東部時間下午3時，對伊朗發動日內第二波打擊行動。美軍之後指，他們當日對伊朗實施海上封鎖期間，美軍戰機在波斯灣（又名阿拉伯灣，Arabian Gulf）向一艘駛往伊朗、違抗封鎖命令的油輪發射導彈，使其失去航行動力。美軍同日早上曾襲伊方在大通布島（Greater Tunb Island）上的海岸防禦系統，以及巡航導彈儲存和發射陣地。