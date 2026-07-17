宏福苑聽證會7.17更新｜無人通知居民疏散　手機緊急警示無啟用

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。獨立委員會亦上載627頁英文書面總結。



《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會7月17日重點：

・獨立委員會600頁總結陳辭：承辦商欺騙得逞 因政府提供可乘之機；消防安全缺失的責任在ICU、屋宇署、消防處、勞工處。

・部份人拒絕作供，報告書寫梅少峰及黃碧嬌所作所為。



2026年7月17日，宏福苑獨立委員會聽證會最後一日，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃（右）。（蔡正邦攝）

【10:47】宏新閣有警鐘響 居民有54分鐘可疏散

杜淦堃指，宏昌81人、宏泰82， 佔大部份死者，「好多人連走出家門的機會都冇」。而唯一有警鐘響過的宏新閣，居民有54分鐘可疏散，雖然最後都是燒毁嚴重，但走到。因為宏新閣居民可透過新聞、家人通知、宏新閣是有警鐘響過，所以有70單位的居民可走。

工人吸煙、被開生口、火警被關，避過監管的事，令細細局部火，變成史無前例的悲劇。

杜淦堃又指疏散方面，當日無人通知居民：警鐘無響、消防車按慣例關掉警號，緊急警示系統無啟用，「新冠疫情全香港都有響過嘅警號，按當時指引根本用唔着。」

【10:10】不同持份者對傷亡有因果關係

獨立委員會代表杜淦堃指，委員會結論好清楚，宏福苑大火絕對可被防範，但無被防範；可被預見，但無被預見。不同持份者對宏福苑火對傷亡都有因果關係。

承建商宏業明知故犯、違反規例：明知外牆物料危險，但為節約成本，一次次欺騙政府；不理工人吸煙、不清理建築物料，更過份是在樓梯開生口，破壞逃生樓梯結構。

處理消防裝置，宏業找了中華發展，純粹交文件，一次審查都無做過，實際上用「Objectively」的詞，實際是橡皮圖章。

宏業找置邦做水缸放水，但置邦的工人無專業資格，羅師傅關了警報，但他不知道反了嚴重的錯。

宏泰火災前已見到關上警告，結果火警當日，警鐘形同虛設。

令人遺憾是，鴻毅什麼都無做。更離譜是，註冊檢驗人員吳躍是「紙上RI」，收錢為簽名，無履行職責，他們視消防安全為無物，居民真金白銀買專業，結果被他們辜負，宏福苑任何一道保護人命的防線全部失效。

【10:10】部份人拒絕作供

報告書寫梅少峰及黃碧嬌所作所為

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃表示，今次有少部份人拒絕作證，擺明車馬，不理涉公眾利益的調查，令人遺憾，有需要懇請委員會對他們作出不利推論，在報告書寫出他們的所作所為，當中包括梅少峰及黃碧嬌，雖無證據顯示他們涉及圍標行為。但任何涉及個人或民事、刑事的責任，非委員會的職責。

【09:30】書面總結：

消防安全缺失責任在四部門

承建商欺騙得逞因政府提供可乘之機

早上9點半，獨立委員會上載代表總結陳辭，為627頁英文，分11個章節，列出大維修、大火、承建商責任、政府責任、改善建議等。

書面陳辭中表示，懇請委員會裁定，在出席聆訊的政府部門之中，消防安全缺失的責任在於房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處，及就職業消防風險而言的勞工處。

委員會亦指，即使指稱承建商及顧問蓄意欺瞞監管機構，亦不能作為任何辯解。欺瞞行為之所以得逞，全因監管機構自身的行事方式為其提供了可乘之機：獨立審查組的巡查會作事前通知，讓對方有時間營造合規的假象；此外，在多個部門當中，其所依賴的文件正是由受查當事方所提供，並在未經核實的情況下便獲接納。

在種種情況下，監管機構對受規管方誠信的依賴，導致明顯的消防隱患未獲調查。一個僅憑受監管者的一面之詞便能使其失效的監管體系，絕非一個有效的監督制度。

2026年5月13日，宏福苑居民上樓收拾。（資料圖片 / 夏家朗攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第二十場重點

宏福苑聽證會4.30第二十一場重點

宏福苑聽證會5.6第二十二場重點

宏福苑聽證會5.7第二十三場重點

宏福苑聽證會5.8第二十四場重點

宏福苑聽證會6.22第二十五場重點

宏福苑聽證會6.24第二十六場重點

宏福苑聽證會6.25第二十七場重點

宏福苑聽證會7.15第二十八場重點

宏福苑聽證會7.16第二十九場重點

宏福苑聽證會7.17第三十場重點