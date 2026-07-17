宏福苑聽證會7.17更新｜無人通知居民疏散 手機緊急警示無啟用
大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。獨立委員會亦上載627頁英文書面總結。
宏福苑聽證會7月17日重點：
・獨立委員會600頁總結陳辭：承辦商欺騙得逞 因政府提供可乘之機；消防安全缺失的責任在ICU、屋宇署、消防處、勞工處。
・部份人拒絕作供，報告書寫梅少峰及黃碧嬌所作所為。
【10:47】宏新閣有警鐘響 居民有54分鐘可疏散
杜淦堃指，宏昌81人、宏泰82， 佔大部份死者，「好多人連走出家門的機會都冇」。而唯一有警鐘響過的宏新閣，居民有54分鐘可疏散，雖然最後都是燒毁嚴重，但走到。因為宏新閣居民可透過新聞、家人通知、宏新閣是有警鐘響過，所以有70單位的居民可走。
工人吸煙、被開生口、火警被關，避過監管的事，令細細局部火，變成史無前例的悲劇。
杜淦堃又指疏散方面，當日無人通知居民：警鐘無響、消防車按慣例關掉警號，緊急警示系統無啟用，「新冠疫情全香港都有響過嘅警號，按當時指引根本用唔着。」
【10:10】不同持份者對傷亡有因果關係
獨立委員會代表杜淦堃指，委員會結論好清楚，宏福苑大火絕對可被防範，但無被防範；可被預見，但無被預見。不同持份者對宏福苑火對傷亡都有因果關係。
承建商宏業明知故犯、違反規例：明知外牆物料危險，但為節約成本，一次次欺騙政府；不理工人吸煙、不清理建築物料，更過份是在樓梯開生口，破壞逃生樓梯結構。
處理消防裝置，宏業找了中華發展，純粹交文件，一次審查都無做過，實際上用「Objectively」的詞，實際是橡皮圖章。
宏業找置邦做水缸放水，但置邦的工人無專業資格，羅師傅關了警報，但他不知道反了嚴重的錯。
宏泰火災前已見到關上警告，結果火警當日，警鐘形同虛設。
令人遺憾是，鴻毅什麼都無做。更離譜是，註冊檢驗人員吳躍是「紙上RI」，收錢為簽名，無履行職責，他們視消防安全為無物，居民真金白銀買專業，結果被他們辜負，宏福苑任何一道保護人命的防線全部失效。
【10:10】部份人拒絕作供
報告書寫梅少峰及黃碧嬌所作所為
獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃表示，今次有少部份人拒絕作證，擺明車馬，不理涉公眾利益的調查，令人遺憾，有需要懇請委員會對他們作出不利推論，在報告書寫出他們的所作所為，當中包括梅少峰及黃碧嬌，雖無證據顯示他們涉及圍標行為。但任何涉及個人或民事、刑事的責任，非委員會的職責。
【09:30】書面總結：
消防安全缺失責任在四部門
承建商欺騙得逞因政府提供可乘之機
早上9點半，獨立委員會上載代表總結陳辭，為627頁英文，分11個章節，列出大維修、大火、承建商責任、政府責任、改善建議等。
書面陳辭中表示，懇請委員會裁定，在出席聆訊的政府部門之中，消防安全缺失的責任在於房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處，及就職業消防風險而言的勞工處。
委員會亦指，即使指稱承建商及顧問蓄意欺瞞監管機構，亦不能作為任何辯解。欺瞞行為之所以得逞，全因監管機構自身的行事方式為其提供了可乘之機：獨立審查組的巡查會作事前通知，讓對方有時間營造合規的假象；此外，在多個部門當中，其所依賴的文件正是由受查當事方所提供，並在未經核實的情況下便獲接納。
在種種情況下，監管機構對受規管方誠信的依賴，導致明顯的消防隱患未獲調查。一個僅憑受監管者的一面之詞便能使其失效的監管體系，絕非一個有效的監督制度。