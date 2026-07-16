揭陽虐狗｜愛協要求刪影片惹議　取消下周賣旗日　就溝通不足致歉

廣東揭陽市早前發生虐狗事件，4名12歲兒童用長棍敲打幼犬及母狗，其後再用汽油將母狗燒死，事件惹起公憤。香港愛護動物協會昨（15日）在社交媒體表示已向香港警方舉報，要求Threads及YouTube移除相關影片。帖文惹來不少留言質疑相關舉動，憂慮移除影片將掩蓋真相，更少人知悉事件。有網民呼籲杯葛愛協於7月18日舉辦的賣旗活動。



愛協今晚（16日）發文，解釋協會支持保留原始影片作為調查證據，但不希望血腥施虐畫面在平台傳播，協會就早前「溝通不足引起公眾疑慮」致歉。愛協又宣佈顧及到參與者的憂慮，將取消7月18日的賣旗日，「將人手與資源投放於推動動物福利的支援、公眾倡議與生命教育」，義工可在7月22日或之前，將已領取的旗袋及相關物資交回愛協位於灣仔、九龍或青衣的中心。



香港愛護動物協會。（資料圖片）

香港愛護動物協會昨日（15日）在社交媒體表示，對揭陽虐狗事件深感痛心與憤怒，為免對動物造成二次傷害及引起模仿行為等，協會已向香港警方作出舉報，要求社交媒體平台下架相關影片。（香港愛護動物協會facebook）

愛協報警要求下架虐殺狗隻影片被質疑企圖掩蓋真相

愛協昨日在社交媒體上指，為免對動物造成二次傷害和引來模仿，已報警要求下架相關影片。相關聲明引來大批市民不滿，質疑將掩蓋真相，更少人知悉事件。愛協今日表示，明白公眾擔心真相被掩蓋，愛協就溝通不足而引起公眾疑慮而致歉。

愛協表示，支持保留原始影片作為調查證據，但不希望血腥施虐畫面在平台傳播。愛協解釋，網上流傳的完整施虐片段極其殘酷，可能對公眾造成不安，亦可能增加模仿行為，因此認為原始片段應該由執法部門或調查機構妥善保存，作為證據。

同時，愛協表示，在媒體及網絡媒體上，公眾應有空間，以適當遮蓋或剪輯，繼續報道和討論事件。愛協因此曾向有關部門查詢，移除「未經遮蓋或剪輯、完整呈現施虐過程畫面」的可能性。