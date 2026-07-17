今日新聞8分鐘｜宏福苑工人吸煙相曝光｜泊車爭執 男子倒地插水

尖沙咀英皇戲院播《奧德賽》突響警鐘 大批觀眾摸黑疏散

網上流傳，有觀眾於昨日（17日）晚上9時50分在尖沙咀iSQUARE英皇戲院觀看《奧德賽》（The Odyssey）IMAX版，看到最尾約10分鐘「戲玉」，突然戛然而止，商場更響起火警鐘通知所有觀衆必須緊急疏散，台詞剛好停在「來人把這些乞丐都趕出去！」

荃灣的士突切線剷上行人路 58歲司機送院搶救不治

荃灣發生致命車禍。昨日（16日）晚上11時許，警方接報指，一輛俗稱「小露寶」的混能的士正接載一名男乘客，沿馬頭壩道往荃灣海濱公園方向行駛，至屋苑映日灣對開時，突然慢速切往慢線，繼而剷上行人路撞向左邊路邊鐵欄，其他駕駛人士見狀報警求助。

58歲何姓男司機陷入昏迷，由救護車送往仁濟醫院接受搶救，惜告不治。

歌手鍾雨璇扮買家約假鞋黨交收 成功擒人替朋友追回$1600

網上今日（16日）瘋傳影片，一名男子懷疑售賣假貨，在旺角港鐵站交收時被當場揭穿。片中一名女子緊扯戴帽男子的背囊，以普通話喝斥：「不行，你不能走！這個人賣假波鞋，還有網上騙案！」她又指控該男子售賣假貨後隨即失聯，要求對方即時退還約1,600元。其後再有受害人公開影片，指控懷疑遭同一男子行騙。片中事主質問：「師兄，你賣嗰個嘢假㗎喎。」對方以普通話裝傻回應「什麼？」，事主隨即追問退錢還是報警，影片就此結束。

據悉，該女子為歌手鍾雨璇，她事後亦在 Instagram發文分享事件，稱「成功擊敗假波鞋集團」。鍾雨璇接受《香港01》電話訪問時稱，因朋友在 Carousell 買鞋被騙，賣家兼失聯一個月，得知對方開新帳號再騙人，於是再約交收，最終在現場替朋友全數取回 1,600 元。

疑泊車爭執婦人遭爆粗狂罵 背心男突抱頭倒地

今日（16日）網上瘋傳兩段影片，可見一停車場對開有兩男兩女疑因泊車位問題起爭執，其中一名身穿背心男子情緒激動，不斷向另外兩人手指指兼爆粗：「X你老X！」，其黑衫女伴直張開雙臂擋在中間，緊緊護背心男，試圖阻止衝突升級。其間被罵短髮中年婦，亦忍不住還以顏色，高呼：「撩交打呀！死仆X！」之後兩人互相瘋狂對罵。

後續影片開首可見，穿POLO衫男子用手機拍片，背心男則繼續爆粗又高呼「打我呀！打我呀！」並指住自己頭部「打我呢度呀！」其後短髮中年婦不斷用手推撞背心男，最終背心男突然抱頭倒地，影片就此結束。有網民嘲背心男假扮倒地「男人老狗自己玩插水。」、「插水，紅牌出場！」

宏福苑聽證會｜起火閉路電視、工人天台吸煙相片首曝光

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，今日（17日）舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。獨立委員會亦上載627頁英文書面總結，展示多張大火當日的照片或閉路電視畫面，當中不少首次曝光，包括首先起火的宏昌閣天台有身穿宏業制服的工人在火災發生前吸煙、宏昌閣地下單車位在當日下午首先有煙霧飄入，是最早的起火跡像。

重慶彭水發生山泥傾瀉 有人員被埋

據《央視新聞》報道，7月17日凌晨，重慶彭水烏江三橋附近發生山體垮塌（又稱山泥傾瀉），多棟民房受損，有人員被埋。

泰國「體毛牛角包」爆紅 網批不尊重法國文化

泰國芭堤雅（Pattaya）一家人氣烘焙店近日推出一款造型特殊的牛角包（Croissant），因為表面覆蓋類似黑色毛髮的細絲，外觀被形容像「體毛」，意外在社群平台爆紅，引發網友熱烈討論。

涉安排顧客美容訛稱去疣呃醫保11萬 警搗詐騙集團拘14人

警方昨日（15日）搗破一個利用美容中心進行保險詐騙的犯罪集團，拘捕14人，其中包括美容中心職員、註冊醫生、保險代理及保險索償人，他們涉嫌於去年10月至11月期間串謀詐騙保險公司，涉及9宗虛假醫療保險索償，涉款約11.4萬元。

根據調查顯示，有保險從業員會安排顧客到指定美容院接受療程，並訛稱有關人士接受了符合保單保障範圍的治療，包括去疣、膿瘡引流等手術，騙取醫療保險；但實際上只是進行打去光針、拉皮等著通美容療程，並不屬於保險保障範圍內。