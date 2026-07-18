新皇崗口岸｜鄧炳強：必須運作測試暢順才開通　強調審議過程做足

《皇崗口岸港方口岸區條例草案》周五（17日）於立法會特別大會上輕易地極速獲二讀、三讀通過，條例將於7月20日刊憲，並於7月31日生效。保安局局長鄧炳強今日（18日）在電台節目指，新皇崗口岸仍有前置工程，系統測試等工作，所以必須運作測試暢順才會開通，故暫沒有確實通關時間。



新皇崗口岸。（資料圖片/林遠航攝）

暫未有通關時間 審議過程無馬虎

鄧炳強在商台節目《政經星期六》上指，新皇崗口岸仍有前置工程，與內地進行系統測試等工作，所以必須運作測試暢順才會開通，故暫沒有確實通關時間。他又指，測試目的是確保基建沒問題，人流暢順，通道不會擠塞等，參考了大型基建的開幕模式，目標是盡快，但不會為快而犧牲市民通關體驗。他又提到赤鱲角機場啟用時出現混亂情況，「要市民排晒隊咁就唔好啦」。

鄧炳強強調是通過充分討論，「雖然快」，但因為國務院設下在7月31日0時0分予香港作為口岸區，「如果我無呢個法例嘅配合，噉我便無法接收。所以我哋呢個係好急嘅」他亦感謝立法會配合以加會形式進行討論，又稱議員「捱義氣」，重申討論過程「做足」，沒有犧牲任何立法過程的討論，「完全喺審議過程裏面係無任何馬虎」。

保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

採用人面識別 兩地資料庫不存在資訊互通

新皇崗口岸將首度採用「合作查驗，一次放行」的嶄新通關模式，鄧炳強指出，市民日後只需「排一次隊、插一次卡」，並透過指模及臉容識別，便可完成港深兩地的出入境手續，通關時間預計縮短至5分鐘，「相信暢順咗連5分鐘都唔使」。

針對市民對個人私隱的疑慮，鄧炳強重申，使用該模式必須建立在市民自願同意轉交個人資料的前提下，強調兩地的資料庫並不存在任何資訊互通，香港警方及入境處只會核對香港的資料庫，內地亦然。若市民不欲轉交資料，口岸仍設有傳統的人手櫃枱供市民透過出示證件過關。

鄧炳強又指，新大樓通關設施通道會由現時的84條增至102條；貨車車檢通道則由20多條增至26條。口岸啟用初期的每日設計流量會由4萬增至20萬人次，2034年北環線開通後，預計最高可應付每日30萬人次。

新皇崗口岸工程進入最後衝刺，日前聯檢大樓內部畫面曝光，顯示內部裝修已大致完成。（大灣區之聲）

新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」通關模式。（大灣區之聲）

車輛通關方面，新口岸將引入「五合一」車檢系統，將出入境、兩地海關及檢疫措施集中於一部機器處理。鄧炳強補充，現階段只有持有舊皇崗口岸內地牌照的車輛可以使用新口岸，暫未考慮開放其他過關車牌。

鄧炳強又說，市民前往新皇崗口岸的交通亦需規劃，但新皇崗口岸只開放予公共交通工具停泊，的士亦有放寬，但私家車則需另覓泊車位置，未來會物色較佳位置作泊車位。他又指，未來會有新開巴士線可直抵新皇崗口岸，由3條增至7條，小巴線則維持6條。跨境巴士可由旺角等市中心直達新口岸，旅客落車過關後，可於內地境內直接登上同一輛巴士前往深圳各區，毋須再於新田轉車。