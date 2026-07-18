五年規劃｜謝小華稱接獲逾2500份意見書　近半與民生議題相關

特區政府正就首份香港五年規劃進行公眾諮詢，政制及內地事務局局長謝小華今日（18日）出席電台節目時透露，諮詢至今已收到超過2,500份意見書，當中近半與民生議題息息相關，其餘則廣泛涉及北部都會區及創科發展。



特區政府就香港首份五年規劃進行公眾諮詢，行政長官李家超呼籲市民積極參與。（影片截圖）

五年規劃集中創科與教育 大學城帶動就業

謝小華在商台節目《政經星期六》中指，香港首份五年規劃的核心方向是「以民為本」，目的是為香港未來制定前瞻性藍圖，打造宜居宜業的城市。然而，規劃的目光並非僅僅局限於傳統民生福利，而是必須聚焦於產業發展。她表示，在整個五年規劃當中，最需要集中發展的始終是「創科」與「教育」兩大核心，並指北部都會區及大學城是帶動就業、教育及人才發展的關鍵。

她又透露，諮詢至今已收到超過2,500份意見書，當局首度利用AI人工智能進行大數據分析，結果顯示內容主要圍繞六大範疇，當中近半意見均與民生議題息息相關，其餘則廣泛涉及北部都會區及創科發展

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，政制及內地事務局局長謝小華在政府總部見記者簡介諮詢文件。（資料圖片／何頴賢攝）

五年規劃令港走回頭路? 謝小華:完全是一個謬誤

謝小華又稱「北都和大學城區不單是純粹的土地規劃，而是透過破格思維，讓不同產業有序及環環相扣地發展」，指未來大學的研究成果將能更緊密地結合產業，協助初創企業做大做強，繼而利用香港的資本市場融資上市，甚至走向國際。她相信，當社會和投資者看到清晰的前路和機遇，自然能創造新產業並帶動就業，直接惠及與影響民生。

對於外界有輿論質疑，推行五年規劃會否令香港走回頭路，甚至失去一向引以為傲的市場經濟優勢，謝小華反駁指，有關說法完全是一個「謬誤」，市民大可不必擔心。