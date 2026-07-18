旅議會與無錫簽合作協議　總幹事：當地人均GDP高　唔係行金紫荊

旅議會今日（18日）與無錫市文化廣電和旅遊局簽署合作協議，總幹事楊淑芬表示，每年大概組織考察團3至4次，並到當地簽約及發掘獨特的旅遊資源，隨後雙方會建立定期溝通的橋樑，並通過平台向會員發放當地最新的資訊。



她又指，無錫的人均生產總值高於上海及北京，可通過賽馬旅遊或演唱會經濟，從而吸引他們周末訪港數天。「係比較高端少少，唔再係普通行金紫荊嗰啲。」



考察團不會到傳統的旅遊景點，而是到當地發掘市場上較稀有的資源，同時有潛質成為旅遊產品的地點。（歐陽德浩攝）

香港快運無錫航線昨日（17日）首航，旅議會率領考察團約40多人到當地，並在今日（18日）與無錫市文化廣電和旅遊局簽署合作協議，也是旅議會今年第二個簽約的內地城市。另外香港外遊旅行團代理商協會也與無錫市旅遊協會簽署合作協議。

旅議會總幹事楊淑芬表示，每年大概組織考察團3至4次，並到當地簽署合作協議。（歐陽德浩攝）

旅議會總幹事：每年組織考察團3至4次 今年4月與青島簽約

兩地旅遊業界都在交流會中介紹旅遊資源，例如海洋公園及昂坪360的代表，便講述最新的活動，例如昂坪360二十周年的夜遊體驗等；無錫代表則介紹太湖第一名勝鼋頭渚、靈山大佛等。

旅議會總幹事楊淑芬表示，旅議會每年大概組織考察團3至4次，並到當地簽署合作協議，包括多個大灣區城市；也有近年新納入自由行的城市，例如西安及哈爾濱等；外國則有以色列、哈薩克斯坦等；而今年若不計及無錫，暫時便有4月簽約的青島，年底或再多一個城市。

考察團到當地發掘市場上較稀有的旅遊資源

楊淑芬透露，簽署合作協議後，雙方會建立定期溝通的橋樑，例如經網上平台「旅淘」向會員提供最新資訊，當無錫準備舉行盛事或特別的活動，香港旅遊業界便能立即得知，同時對方也能收取香港最新的旅遊資訊。

楊淑芬又指，考察團不會到傳統的旅遊景點，而是到當地發掘市場上較稀有的資源，同時有潛質成為旅遊產品的地點。

2026年7月18日，旅議會與無錫市文化廣電和旅遊局，香港外遊旅行團代理商協會與無錫市旅遊協會，分別互相簽署合作協議。（歐陽德浩攝）

無錫人均生產總值高於上海及北京：唔係再行金紫荊

被問到業界如何吸引無錫旅客訪港，楊淑芬強調是互相奔赴，又指香港在一程多站扮演重要角色，外國旅客能夠通過香港再前往無錫，因此並非單純只吸引無錫旅客。

楊淑芬又指，無錫的人均生產總值高於上海及北京，因此屬於高端旅客，可通過賽馬旅遊，或是啟德體育園舉行的演唱會，從而吸引他們周末訪港數天。