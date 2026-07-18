今日新聞8分鐘｜露宿婆婆遭淋煙灰水｜血癌母病房見證女兒完婚

飛鵝山客貨車撼樹反轉 3人疑與漁護署人員爭執後離去

今日（18日）上午10時29分，警方接報一輛客貨車在飛鵝山扎山道撼樹後翻側。據報車上3人爬出車外，另一人被困。救援人員到場時涉事客貨車反轉路中，四輪朝天，一名23歲姓曾男乘客口部及四肢受傷，獲救送院。

西環的士司機被殺案 男途人供稱跟被告擦身而過

的士司機在西環東邊街一酒店接載乘客後，即遭人捅頸殺害，事後被捕的無業漢否認謀殺，案件(HCCC150/2024)今(16日)在高等法院續審。有路過途人稱，當日聽到有人在路中心時有人大叫「救命」，之後見被告在車上有郁動，然後下車，並在他身邊擦身而過，當時被告無戴口罩。一名女的士司機則供稱，她因紅燈停車，事主走近她的車按著頸向她求救，她見事主上衣沾滿鮮血，她下車查看時，事主已躺在地上。

病房化身婚禮場地 急性骨髓性白血病人見證女兒完婚

5月的一個上午，瑪麗醫院內科病房依舊像往常一樣忙碌，走廊人來人往；而病房的一角，卻瀰漫着不一樣的氣氛。病人雲姐當月確診急性骨髓性白血病，入院數周後病情急轉直下。醫生建議討論「不施行心肺復甦術」的安排，但其女兒Kat一度拒絕，原因是她將在數月後成婚，深盼母親能見證自己出嫁。

考慮到母親的狀況，Kat決定提前婚期，在病床旁低調完婚。醫療團隊得悉後決心為她們完成心願，聯同病人資源中心及紓緩醫學團隊把病房的一角佈置成婚禮場地。證婚當天，雲姐狀況出奇地穩定，換上禮服、化上淡妝，坐在輪椅迎接重要一刻。一對新人的結婚證書上，地點一欄填上了「瑪麗醫院」，成為一家人別具意義的印記。

紅磡露宿婆婆疑遭青年淋煙灰水 熱心市民報警

周三（15日）深夜，紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，疑被人淋煙灰水，有熱心市民目擊事件，未及制止，卻聞老婦呼救，於是代為報警。惟老婦最終拒絕送院，目擊者在社交平台公開事件，直言世間有「因果報應」，不應欺凌弱小，並希望有社工可跟進婆婆情況。

社區組織協會（社協）社區組織幹事吳衞東接受《香港01》電話訪問表示，以往曾接觸過涉事婆婆，她已在該區露宿超過5年，但一向甚少與社工交流，只會以手勢表示是否需要物資，至今未透露個人背景，團隊將繼續嘗試接觸及跟進。

他又指，無家者長期遭受污名化，過往曾發生露宿者被人淋水、掟煙頭甚至引發火警等事件。向熟睡、無力反抗的無家者施襲是「向弱者多踩一腳」，呼籲社會應多包容，政府亦應推行更多無家者友善政策。

重慶山泥傾瀉至少8死 山體崩塌前後對比圖公布

據《央視新聞》消息，7月17日上午，重慶市彭水縣漢葭街道突發山體崩塌（又稱山泥傾瀉），導致下方多棟居民樓垮塌，部分人員被埋。據重慶市彭水縣山體崩塌搶險救援現場新聞發佈會消息，截至目前，現場已累計搜救出18人，其中8人死亡，10人被送醫院救治，另有34人失聯。

事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示，財政部、應急管理部緊急預撥人民幣5000萬元人民幣中央自然災害救災資金，支持重慶開展山體崩塌應急搶險救援和受災群眾救助工作。

上海女海底撈自備食材開餐兼打包 拍片炫耀挨轟

上海一名女子近日因拍攝「自備食材到海底撈用餐」影片，引發網絡熱議。她不僅攜帶薯仔、冬瓜片及肉類等食材進入店內，還將海底撈提供的免費零食打包帶走，相關影片曝光後，遭大批網友批評「佔便宜沒底線」，甚至有百萬粉絲網紅轉發討論，掀起輿論風暴。

涉安排顧客美容呃醫保11萬 警搗詐騙集團拘14人

警方昨日（15日）搗破一個利用美容中心進行保險詐騙的犯罪集團，拘捕14人，其中包括美容中心職員、註冊醫生、保險代理及保險索償人，他們涉嫌於去年10月至11月期間串謀詐騙保險公司，涉及9宗虛假醫療保險索償，涉款約11.4萬元。

根據調查顯示，有保險從業員會安排顧客到指定美容院接受療程，並訛稱有關人士接受了符合保單保障範圍的治療，包括去疣、膿瘡引流等手術，騙取醫療保險；但實際上只是進行打去光針、拉皮等著通美容療程，並不屬於保險保障範圍內。