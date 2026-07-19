沖繩玩沙灘車翻車昏迷69歲婦實為港人　入境處：已提供協助

一名與家人赴沖繩旅遊的69歲「居港中國籍女子」，昨日（18日）在當地一處戶外賽道練習駕駛四輪越野沙灘車（四輪バギー／ATV）時，疑誤按油門導致車輛翻覆，導致她當場頭部流血，隨後陷入昏迷，並獲緊急送醫搶救。當地警方已介入調查事故原因。該婦人實為香港人，並非內地居民。



入境處回覆查詢時表示，在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐福岡總領事館了解情況，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。



四輪越野沙灘車。（示意圖／unsplash@lakoni_creative）

傷者疑誤按油門按鈕致翻車 到達醫院前已失去意識

據報道，事發當時共有六名遊客正在練習緩慢啟動越野車，受傷昏迷69歲港婦疑似誤按油門按鈕，導致車輛突然加速、失去平衡後翻覆，造成她頭部左側受到重擊、流血，隨後由直升機送往沖繩本島中部醫院搶救，且當她到達醫院前已失去意識。

警方目前正針對事故展開詳細調查，包括釐清設施經營者是否涉及業務過失，導致人員受傷的情況。

入境處證實接獲相關求助，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐福岡總領事館了解情況。（資料圖片）

入境處：已透過中國駐福岡總領事館了解情況 按家屬意願提供協助

入境處回覆查詢時表示，在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐福岡總領事館了解情況，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

處方會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

入境處提醒身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。