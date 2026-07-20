世界盃冠軍戰｜羅淑佩到啟德睇波：賽事讓市民重拾久違夜生活

今屆世界盃冠軍戰有近600名球迷到啟德零售館觀賽，場面墟冚，文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦親臨觀賽，她直指現場「氣氛好呀、兩邊都有擁躉」，指現場球賽互有攻守，兩邊球迷聲援令氣氛高漲。羅淑佩透露，世界盃過後本港亦「盛事連連」包括一系列的演唱會、劍擊比賽以及8月初的多場大型足球比賽，全民運動日等等，以延續城市的經濟及活力。



她相信世界盃成功帶動了市民在疫情後重拾「夜生活」的樂趣「一班朋友飲吓嘢，吹吓水，原來都幾開心、幾過癮」。她提到早前見到有酒樓直播睇波，「以前諗覺得格格不入，原來都係得架喎」呼籲本地商戶可以多動腦筋，利用自身長處挖掘更多商機。



啟德零售館2中庭今凌晨（20日）舉辦大型 「決賽直播派對」，大批球迷到場觀賽。（陳永武攝）

中場休息時受訪 指球迷「自帶娛樂」氣氛佳

今屆世界盃的決賽夜，文化體育及旅遊局局長羅淑佩親臨商場觀賽，並在中場休息時接受媒體訪問。對於今晚的決賽激戰，羅淑佩表示上半場頭十分鐘戰局緊張，現場兩邊都有擁躉，攻守之間氣氛非常高漲，雖然隨後兩軍踢得較為謹慎，但現場球迷「自帶娛樂」，整體氣氛極佳，惟截至半場比分仍是零比零，她期待「下半場快啲有入球，再好睇啲」。

今屆世界盃的決賽決勝夜，文化體育及旅遊局局長羅淑佩親臨商場觀賽，並在球賽中場休息時接受媒體訪問。（陳永武攝）

羅淑佩相信，這次世界盃的賽事時差關係，可能會成為一個契機，讓市民重拾久違的夜生活：「我諗大家可能疫情之後，唔記得咗原來一班朋友出來，飲吓嘢、吹吓水、食吓宵夜，原來都幾開心、幾過癮。」

羅淑佩提到早前見到有酒樓直播睇波，「以前諗覺得格格不入，原來都係得架喎」她續指，即使盛事帶動人流，但仍需商各出其謀：「大家要多啲用腦，搵下自己強嘅地方、長處係邊度，就可以搵到更多商機。」

暑假接力辦演唱會球賽 延續經濟活力

被問到世界盃過後如何延續本港的經濟活力，羅淑佩透露，世界盃完結後適逢暑假，本港會有一連串豐富盛事，包括一系列的演唱會、本周將展開的劍擊賽事，以及8月初上演的數場大型足球比賽及「全民運動日」，屆時康文署將免費開放多項體育設施，希望市民不論日夜都能多出外娛樂。

至於會否考慮邀請今屆奪冠的國家隊訪港，羅淑佩回應指，由於8月中旬歐洲各大聯賽已經開鑼，球星均需歸隊備戰，要以國家隊名義訪港難度故較高，又笑言：「大家睇吓邊隊贏先講啦！」