今日新聞8分鐘｜警截女司機「吹波」超兩倍｜海天晉住戶鐳射瞄狗

世界盃冠軍戰｜啟德零售館600人觀賽 球迷：現場多啲人一齊嗌

今屆世界盃來到最後階段，阿根廷與西班牙將在今晚（20日）本港時間凌晨3點上演爭冠一戰。由39歲「球王」美斯（Lionel Messi）領軍的阿根廷，硬撼近年氣勢如虹的19歲西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）。這場大戰不單止是阿根廷力爭衛冕的關鍵一役，更是兩代傳奇與新星的新舊交替對決。

冠軍戰前一刻，本港各區觀賽熱點的狂熱程度比起前一晚的英法季軍戰有過之而無不及。啟德零售館2中庭舉辦大型「決賽直播派對」，館內部分食肆商戶將通宵營業，供應宵夜及早餐美食。今日凌晨約3時，《香港01》記者抵達啟德體育園，近600名球迷到場觀賽，場面墟冚。文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦到場觀賽，一邊「嘆爆谷」一邊睇波。

筲箕灣停水｜水務署再發現滲漏搶修中 預中午恢復 街坊冒雨取水

筲箕灣道新成街交界，昨日（19日）有食水管破裂，造成筲箕灣一帶大範圍暫供食水供應，水務署曾於今日（20日）清晨5時指緊急水管維修工程已完成，惟兩小後又指發現喉管的接駁位置發現有滲漏，目前正在搶修，爭取在中午12時恢復供水。今早天文台於7時10分發出黃雨警告，其後至8時05分改為紅雨警告，其間有巿民在街頭水箱取水，相當狼狽。

將軍澳海天晉住戶涉用鐳射筆掃射公園 網民斥刻意瞄準狗隻

昨晚（18日）有網民在社交平台Threads上載影片及發文稱，有將軍澳海天晉住戶利用鐳射筆向屋苑附近的公園「掃射」。貼主續稱，當時該道紅外線更疑似刻意「追蹤」其正在散步的狗隻。他又指旁邊是兒童公園，呼籲市民經過要小心。另外，有網民留言指昨晚在同一地點遇到類似事件，起初還以為有人在玩BB彈槍，惟抬頭仔細一看，赫然發現有人在10多樓的高處手持鐳射筆向下照射，懷疑是同一人所為。

影片可見，貼主牽着的狗隻旁邊有一點紅光晃動，鏡頭隨後抬頭拍向海天晉的住宅大樓，在密密麻麻的單位中，清楚可見其中一個高層單位的露台位置正閃爍強烈紅光；另一影片可見，鏡頭放大捕捉到涉事高層單位，有一名住戶挨近露台欄杆邊，一隻手疑持鐳射向前伸出懸空，居高臨下地朝向地面照射。

元朗公路電單車超載兩人 後座幼童不足8歲 警今晨拘非華裔司機

網上流傳兩張照片，顯示兩輛電單車分別在牛頭角和元朗超載，兩車的第三名乘客更均是幼童，其中牛頭角涉事電單車的幼童更沒有戴上頭盔。網民炮轟司機妄顧安全，直斥「想害死個小朋友！」警方證實，已於今晨（19日）拘捕元朗案件的男司機。

警方於今日（19日）表示，留意到網上相關相片後隨即展開調查，並於今早拘捕一名37歲非華裔（據悉為尼泊爾裔）男司機，他涉嫌「運載一名以上的電單車乘客」及「運載不足8歲的兒童電單車乘客」，現正被扣留調查。

警方隱形戰車花墟截平治 女司機「吹波」超標兩倍 涉酒駕被捕

今日（20日）早上6時23分，警方隱形戰車在旺角太子道西近洗衣街、花墟對開截獲一輛平治私家車，經調查後發現女司機酒精測試超出標準約兩倍，涉嫌酒後駕駛將她拘捕；同行男乘客在場協助調查。

拳館命案14被告無罪釋放 審訊透露事主疑涉毒品糾紛 曾稱急要錢

27歲男子在2021年6月一個晚上了大角咀一間拳館，翌日早上陷入昏迷，並由4人送到廣華醫院，男子個多月後重傷不治。13男1女疑與案有關，曾被控謀殺罪，妨礙司法公正及協助罪，惟案件(HCCCC120/2024)在高院審訊後，控方舉證完畢後所有控罪均被裁定表證不成立，全部被告無罪釋放。

審訊時曾播放部份被告與警方的會面錄影，有被告曾透露，事主疑曾「食咗」其部份毒品，並曾向人稱要借50萬元，惟有在財務公司的人認為「搞唔到」，事主表現低落。亦有被告指，案發當晚在拳館見事主曾吸毒，之後他亦有與人對打，但章法混亂有如「風火輪」，並曾撞牆。

四川曝假牛肉黑心工廠 豬肉抹牛血香精冒充牛肉 涉案逾¥100萬元

近日，四川什邡警方搗毀3個牛肉制假窩點，抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案金額超100萬元（人民幣，下同）。據悉，該團伙以豬肉為原料，經塗抹牛油及混合牛肉香精的牛血冒充牛肉進行銷售，其中牛肉香精使用過量有致癌風險。事件曝光後引起網民憤怒，紛紛表示希望嚴懲。

涉安排顧客美容訛稱去疣呃醫保11萬 警搗詐騙集團拘14人包括醫生

警方昨日（15日）搗破一個利用美容中心進行保險詐騙的犯罪集團，拘捕14人，其中包括美容中心職員、註冊醫生、保險代理及保險索償人，他們涉嫌於去年10月至11月期間串謀詐騙保險公司，涉及9宗虛假醫療保險索償，涉款約11.4萬元。

根據調查顯示，有保險從業員會安排顧客到指定美容院接受療程，並訛稱有關人士接受了符合保單保障範圍的治療，包括去疣、膿瘡引流等手術，騙取醫療保險；但實際上只是進行打去光針、拉皮等著通美容療程，並不屬於保險保障範圍內。