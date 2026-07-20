書展｜《文言文15篇》《中華雷法》熱賣　新發售原子筆吸引愛筆客

書展2026今日（20日）進入第六日，明日（21日，星期二）結束，各參展商銷售情況不一。今年熱銷的書本並不大路，DSE中學文憑試參考書《文言文15篇》一度賣斷貨，今早才補貨；內地作家雪漠《中華雷法》全部售罄，店員稱今年多了「高質量讀者」。



有文具商表示，生意額比往年上升一至兩成，店內最暢銷產品為新推出的一個品牌水性原子筆，由58元到317元不等，吸引愛「筆」釋手顧客購買，「有唔少客人特登拎相話要買新出枝筆。」



7月20日下午書展人流明顯增多。（朱子熙攝）

Notecity中六文憑試參考書最暢銷，斷貨的《文言文15篇》今早剛補貨。（李可榆攝）

DSE《文言文15篇》大賣 網上教育書店今早補貨

全港最大網上教育書店NoteSity營業拓展主任潘雪怡表示，今年首兩日人流及生意按年升約兩成，第三日起銷售開始回落，今日（周一）人流更較往年明顯減少，估計與早上天雨及凌晨世界盃賽事致市民延遲入場有關。她稱，往年書展一樓通道「水洩不通」，今年空間明顯寬敞、人流減少，可能與場內政府及非政府機構（NGO）展商增加，部分人流轉往三樓選購文創禮品有關。

潘雪怡指出，DSE中學文憑試參考書最暢銷，斷貨的《文言文15篇》今早剛補貨，小學系列貨架也幾近清空。因調整價格須與出版社協商，且設有網店可吸納存貨，故書展最後兩日暫不減價促銷。

專售內地作家雪漠作品的書商則表示今年人流比往年分別不大。（朱子熙攝）

內地作家雪漠《中華雷法》全部售罄 店員：今年多「高質量讀者」

專售內地作家雪漠作品的書商則表示今年人流比往年分別不大，但今年因作者會到港出席見面會和講座，因此攤位比往年大。

店員何小姐又表示今年有更多「高質量的讀者」，舉例稱雪漠今年一月新出版介紹古華夏文明和雷電關係的《中華雷法》已全部售罄，感覺銷量仍然不錯。

萬里機構梁卓倫表示今年人流較為分散。（李可榆攝）

萬里機構今年最暢銷書為《港式滋味2》和《傑出阿仙奴》。（李可榆攝）

萬里機構：世界盃賽事拖低早段人流

另一參展商萬里機構的副總編輯梁卓倫表示，第六日銷情較去年稍遜，估計因首兩日天雨及世界盃賽事拖低早段人流。他指出，去年因颱風預警令市民趕在風暴前入場，人流反而集中；今年未有打風，市民可能心想「唔緊要，我聽日先嚟或者幾時再嚟」，所以人流分散。明日書展最後一日僅開放到下午5時，不少人下班後恐趕不及進場。

梁表示在今年書展攤位最暢銷書籍為Chef Chu的《港式滋味2》以及知名藝人、球評人和阿仙奴球迷袁文傑的《傑出阿仙奴》。促銷方面，萬里今年以送贈鎖匙扣、亞加力立牌及作者限量簽名本等禮品吸客，暫未考慮大幅減價。

Uni黃小姐表示生意額比往年上升一至兩成。（朱子熙攝）

Uni推出優惠。（朱子熙攝）

Uni最新推出原子筆定價58元至317元。（朱子熙攝）

Uni新水性原子筆$58起熱銷 店員指不少人專程拿相來購買

記者在下午亦到了文創專區視察，未見人流比賣書展覧廳明顯增加。但文具專賣商店Uni 店員黃小姐指生意額比往年上升一至兩成，人流亦從六日前開幕穩步增加，又表示今年促銷推廣吸引了較多年紀較大客人光顧。

她表示，店內最暢銷產品為一支品牌新推出的水性原子筆，「有唔少客人特登拎相話要買新出枝筆」，特性為筆墨快乾和筆桿增加重量令筆桿不易脫手，筆桿價錢則由58元到317元不等。

店員向記者表示價值317元的筆桿用全金屬製造但輕身，而且有磁吸功能將筆蓋吸住不易丟失。記者實測發現筆墨確實比普通水性筆快乾，但筆芯較水性筆偏幼。

Hanison何先生表示攤位銷情仍不及疫情前。（朱子熙攝）

Hanison Trading 店員何先生則表示店內銷量與往年相若，其中最暢銷的是他們獨家代理的Campus筆記簿，有不少顧客均為一家大小到場選購文具，世界盃熱潮亦無阻銷情，「我見有到有父母兩日無瞓都帶個仔過嚟。」

但何先生亦指出攤位銷情仍遠遜疫情前，生意額從大約五年前的數百萬下降至今年估計的大約一百萬，「我估隔籬（攤位）都係差唔多」，稱市民消費意欲仍未回到疫情前。