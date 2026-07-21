旺角救世軍海泰之家9院友染產碳青霉烯酶腸道桿菌　最大年紀102歲

衞生署衞生防護中心今（21日）公布，旺角區院舍「救世軍海泰之家」同一樓層有9名，年齡介乎76至102歲的院友，證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，他們沒有出現相關病徵，情況穩定。



中心經巡查涉事院舍後指，發現該院舍同一樓層自本年5月起陸續出現帶菌者，該院舍因未有妥善執行相關的傳染病預防及控制措施，導致細菌於院舍內透過員工、被污染的環境或共用物品傳播。



另外，就早前廣華醫院耳念珠菌個案群組，中心指大角咀的鳳凰奧運護老院有兩名男院友先後感染耳念珠菌，沒有出現相關病徵，情況穩定。二人的一名85歲同房院友為廣華醫院群組的受影響人士，中心相信他們於院舍內受該名院友感染。



旺角救世軍海泰之家9院友染產碳青霉烯酶腸道桿菌。(社署網頁圖片)

旺角救世軍海泰之家9院友染產碳青霉烯酶腸道桿菌。(社署網頁圖片)

醫管局通知衞生署近2個月同一安老院同一樓層9名院友染疫

衞生署中心表示，近月接獲醫管局通知，旺角區一間安老院同一樓層有9名院友，包6男3女，過去兩個月內先後因自身疾病需要到公立醫院留醫。他們的入院篩查樣本經化驗後，證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，不排除入院前在該院舍內受到感染。全部病人均屬帶菌者，沒有出現產碳青霉烯酶腸道桿菌感染的相關病徵，情況穩定。

衞生署：院舍未有妥善執行傳染病預防及控制措施

中心指，接獲醫管局通知後，隨即展開流行病學調查，並巡查涉事院舍。中心人員發現該院舍同一樓層自本年5月起陸續出現帶菌者，而該院舍因未有妥善執行相關的傳染病預防及控制措施，導致細菌於院舍內透過員工、被污染的環境或共用物品傳播，已提醒院舍必須按指引妥善進行護理程序、徹底清潔及消毒環境，確保員工和院友手部衞生。

衞生防護中心公布，旺角區一間安老院同一樓層有9名院友，證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。（資料圖片）

腸道桿菌可致身體不同部位感染

中心指，腸道桿菌（例如大腸桿菌和克雷伯桿菌）是常見的病原體，能引致身體不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔內部感染和血液感染。這些細菌通常對多種抗生素具有抗藥性，限制了治療的選擇，有機會導致難以治療的嚴重感染。這類細菌的帶菌者可以毫無病徵，但細菌也可引致嚴重甚至致命的感染。風險程度取決於受感染的部位和患者的健康狀況。

提醒高危人士勿食生或未煮熟食物

中心指，正確使用抗生素及注意個人和環境衞生，尤其是手部衞生，對預防多重抗藥性細菌如產碳青霉烯酶腸道桿菌的出現和交叉傳播至為重要。此外，老幼病孕等高危人士避免進食生或未煮熟食物，可減低感染多重抗藥性細菌的風險。

大角咀的鳳凰奧運護老院有兩名男院友先後感染耳念珠菌，二人的一名85歲同房院友為早前廣華醫院群組的受影響人士，衞生防護中心相信他們於院舍內受該名院友感染。（社署圖片）

衞生防護中心同日再公布大角咀「鳳凰奧運護老院」出現耳念珠菌帶菌個案組群，涉及三名院友。中心指，該院舍同房有兩名年齡分別89及90歲的男院友近期先後因自身疾病需要到公立醫院留醫。二人入院篩查樣本經化驗後，證實帶有耳念珠菌，但都沒有出現耳念珠菌感染的相關病徵，情況穩定。

流行病學調查顯示，個案與早前醫管局公布涉及廣華醫院的耳念珠菌個案組群有流行病學關連。廣華醫院組群的其中一名85歲男病人出院後，與該兩名院友居於安老院舍內同一房間。中心相信他們於院舍內受該名85歲男病人感染。

中心已實地視察院舍，提供感染控制建議及培訓院舍職員，並建議院舍加強各項感染控制措施，包括妥善安置帶菌院友，嚴格執行接觸傳播防護措施，加強環境清潔及消毒。中心指會繼續調查個案組群，進行接觸者篩查，亦會與院舍保持密切聯繫並監察院友情況，確保院舍嚴格執行各項感染控制措施。