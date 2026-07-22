港鐵紅磡站鐵路展推暑假活動　玩問答遊戲贏懷舊車票　另加開場次

港鐵紅磡站大型鐵路展「載遇．站見」將於下周二（28日）至8月30日期間推出暑期限定體驗包括收集特色紀念印章、製作鐵路玩具體驗，和參與問答遊戲以贏取90代發行的通用儲值票珍藏套裝。另外，展覽亦會加開平日下午參觀時段，方便市民及一家大小彈性安排遊覽時間。公眾可於明日下午1時起，可透過官方網站免費預約。



港鐵紅磡站鐵路展推出暑假限定活動，包括「鐵路印章吸吸趣」。(港鐵提供)

暑期限定活動一：鐵路印章吸吸趣

活動將於本月28日至8月30日舉行，參觀者可循指定路綫在展區內收集特色紀念印章，發掘鐵路故事，並可將蓋滿印章的「鐵路探索集章冊」帶走留念。

暑期限定活動二：盞「軌」DIY鐵路玩具體驗

活動於今年本月28日至8月30日，展覽邀請鐵路迷及玩具達人聯同社區團體共同拼砌巨型特色「鐵塔」，作品於本月25日起展出。此外，8月逢周日將有鐵路玩具達人親臨現場分享場景設計與製作技巧，參觀者亦可在場內親自拼砌玩具軌道。

港鐵紅磡站鐵路展推出暑假限定活動，包括MTR Mobile 夏日有獎遊戲。（港鐵提供）

暑期限定活動三：MTR Mobile 夏日有獎遊戲

活動於今年8月10日至24日舉行。市民參觀展覽後，公眾可透過 MTR Mobile 應用程式內的「識鐵」專區參與問答遊戲。活動將送出20套九十年代發行的「通用儲值票」珍藏套裝，供幸運兒作收藏之用，該車票不具票值。

展覽參觀及預約資訊



活動日期：2026年7月28日至8月30日

開放時段：

暑假限定新增星期二至星期四下午時段 (由7月23日下午一時開始接受預約)

星期五、六、日之場次亦繼續開放每場75分鐘

展覽地點：港鐵紅磡站大堂（近出入口C1）

預約方式：2026年7月23日下午1時起於官方網站 https://stationrailvoyage.mtr.com.hk/預約

收費詳情：免費入場，名額有限，先到先得

