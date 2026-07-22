今日新聞8分鐘｜子彈仔童黨擲物兼拍片｜BYD男切線伸手挑釁的士

屯公泥頭車木卡板撞橋底 翻轉跌馬路

網上流傳兩段「車Cam」影片，長約20秒，「前Cam」可見昨日（7月21日）下午1時44分左右，正值天雨路滑，一輛黃色泥頭車相信沿屯門公路往深井方向行駛，駛經麗都花園對開行人天橋時，懷疑車斗內建築材料疊得太高，數塊木卡板懷疑撞到橋底，因而凌空翻轉跌落馬路，橫亙行車線上，情況相當驚險，後方車輛「車Cam」一直拍攝，司機及時停車，在安全情況下切線繞過障礙物駛離現場，「後Cam」拍攝同類情況，有大型貨櫃車索性輾過其中一塊木卡板。

清水灣道九巴深夜疑衝紅燈 險撞其他車輛

網上流傳一段長約13秒「車Cam」影片，事發於周日（7月19日）晚上11時55分左右，一輛車輛沿清水灣道往彩虹方向行駛，途經安秀道一個燈位時，現場路面有道路工程，設有交通燈指揮交通，由於正值綠燈，所以片主的車輛繼續直駛，豈料對面線一輛雙層九巴疑衝紅燈轉右彎駛至，從片主的車頭位置右至左猛衝揚長而去，車Cam片主一邊煞車，一邊持續響號，帖主慨嘆「影唔到車牌」。幸好事件沒有釀成車禍，無人受傷。

中環證券行失半億公款 揭26歲職員擅挪資金作保證金融資

中環環球大廈一間證券行，疑遭挪用5,000萬元公款，公司董事揭發報警。一名入職僅半年的26歲姓袁男投資交易員，涉嫌「盜竊」被捕，警方中區警區重案組探員接手調查。

荃灣「子彈仔」擲物掟途人兼拍片挑釁 消息：警拘13歲男童

荃灣有「街童」四處挑釁他人。網上社交平台Threads流出數條短片，可見數名踩「子彈仔」單車的懷疑街童，不分日夜在荃灣西一帶到處「搞事」，有人故意將物品掟向途人，亦有人蓄意向婦人淋潑液體。不過，片段未能顯示到事發的時間及日期等。

警方表示，昨日（20日）傍晚6時13分接獲報案指，一名71歲清潔男工在永順街59號荃灣公園懷疑被3至4名青年投擲襲物，青年並滋擾途人，案件暫列「普通襲擊」，交由荃灣警區軍裝巡邏小隊跟進，暫未有人被捕。

BYD男伸手出窗挑釁 的士司機踢車釀互毆

上環發生一宗BYD私家車司機、與的士司機上演街頭MMA事件。網上流傳片段顯示，兩部車在上環皇后街停車等燈時，前方的BYD私家車司機，突伸手出窗外挑釁，後車司機隨即落車上前腳踢前車，雙方初則口角，繼而動武。片段未有拍攝到後車，但據了解為一輛的士，懷疑私家車切線釀成衝突；兩名司機同告受傷送院，涉嫌「在公眾地方打鬥」，雙雙被捕。

最新打風消息｜天文台料周末移向廣東東部沿岸「東登」

【打風／紅霞／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】天文台今早（22日）表示，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，預測於本周後期進入南海北部，最新料周末期間較大機率移向廣東東部沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置仍存在變數。各主要傳統電腦系統及AI人工智能系統今早更新預測，都全部料「東登」，地點在本港東北100公里的惠洲至300公里的汕頭範圍內。

天文台料星期六稍後至星期日（25日至26日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，星期日吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級。6至7級為強風，即3號風球風力。按熱帶氣旋名稱表，若日內區域內無其他熱帶氣旋搶先生成並增強為熱帶風暴，這個將影響香港的熱帶氣旋將命名「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）。

寧波驚現「漏斗狀」雲柱掀屋頂 氣象台：為未着地龍捲風

7月20日，浙江寧波多位市民在社交平台發布影片稱，在市區裡驚現龍捲風。影片畫面顯示，天空被大片雲團覆蓋，雲團中有細長的漏斗狀雲體。據寧波氣象台通報，市民發現的「龍捲」是積雨雲從中伸下的猛烈旋轉的漏斗狀雲柱，下端未發展到達地面。當局在寧波江北區、鎮海區兩條街道觀測到8級大風。

高院法官陳嘉信遭訓誡後再涉抄襲 司法機構：要求接受培訓

高院原訟庭法官陳嘉信多次被揭在判辭涉「司法抄襲」，2023年被終院首席法官張舉能嚴肅訓誡後，陳嘉信一份2024年頒布的判辭，上周再被上訴庭批評大幅抄襲被告方的結案陳詞，幾乎逐字抄自開案和結案陳詞，抄襲比率高達95%，反映無全面及獨立地考慮證據。

司法機構回覆稱，將訴訟方的陳詞納入判辭在某程度上為可接受做法，但若在個別案件中，法官撰寫判辭時過分抄襲訴訟方的陳詞，難免會惹人質疑法官有否運用獨立思考處理需作裁決的事實和爭論點。

鑑於2023-2024司法抄襲情況，司法機構已於去年調整陳嘉信法官的司法工作，讓他主要負責審理毋須撰寫判辭的刑事案件，以避免他在撰寫判辭出現大篇幅司法抄襲的情況。因應陳嘉信再次涉及大篇幅司法抄襲，終審法院首席法官及高等法院首席法官將會就這事對陳嘉信法官再次作出嚴肅訓誡，並要求他接受針對性的培訓。