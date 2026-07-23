麥當勞｜CHIIKAWA期間限定店下周登陸兩區　買指定套餐送開運御守

CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於8月1日舉行，麥當勞今日（23日）公布，下周一（27日）起九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街兩間麥當勞，將變成CHIIKAWA期間限定主題店，屆時餐廳入口、點餐櫃檯至用餐區，隨處都是CHIIKAWA的主題佈置。另外麥當勞下周二（28日）起推出8款全港獨家的CHIIKAWA開運御守，分別印有吉伊卡哇及兔兔等四位人氣角色。一文看清打卡點及御守領取方法。



麥當勞公布，將推出CHIIKAWA合作聯乘活動，包括推出CHIIKAWA開運御守。（麥當勞圖片）

麥當勞兩間期間限定的CHIIKAWA ARTIVERSE主題店，分別位於九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街。（麥當勞圖片）

CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於今年8月1日至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行。麥當勞今日公布，將與AllRightsReserved及官方授權方Spiralcute Internationa合作推出聯乘活動。

麥當勞德福廣場及怡和街店 變CHIIKAWA期間限定主題店

麥當勞表示，將推出兩間期間限定的CHIIKAWA ARTIVERSE主題店，下周一（27日）起分別在九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街麥當勞登場，屆時餐廳入口、點餐櫃檯至用餐區，隨處都是CHIIKAWA的主題佈置，還有旗海裝飾、海報掛畫、特色玻璃櫥窗及特色打卡牆，遍佈餐廳的不同角落。

由餐廳入口、點餐櫃檯至用餐區，隨處都是CHIIKAWA的主題佈置。（麥當勞圖片）

德福廣場及銅鑼灣怡和街麥當勞店分別有不同的打卡點。（麥當勞圖片）

CHIIKAWA麥當勞打卡點一覽 牆上掛有海報掛畫

麥當勞介紹指，德福廣場麥當勞店的打卡位包括轉轉許願亭、星空夢幻定格照、魔法凸透鏡、霓虹星夜鏡面牆、星空樂園及海報掛畫等。而怡和街麥當勞的打卡點，則有御守祈福牆、霓虹星夜鏡面牆等。

德福廣場麥當勞店掛有海報掛畫。（麥當勞圖片）

麥當勞推出8款全港獨家的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪日期為7月28日。（麥當勞圖片）

下周二起推出8款CHIIKAWA開運御守

麥當勞又指，將推出8款全港獨家的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪御守將於下周二（28日）起推出，分別印有吉伊卡哇、兔兔、海獺師傅及古本屋四位人氣角色，寓意健康、常滿、納福及平安。顧客只要在麥當勞App使用優惠券購買指定套餐，便隨機附送一款御守。

CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於今年8月1日至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行。（資料圖片／湯致遠攝）