今日新聞8分鐘｜屯公的士乘客突開門險被撞｜男工檢查小巴遭壓斃

最新打風路徑圖｜周六早「踩界」成颱風 周日汕頭一帶登陸

【打風／紅霞／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】位於菲律賓以東海域低壓區已增強為熱帶低氣壓。香港天文台今早（23日）11時30分更新九天天氣預測，對這個可能叫「紅霞」的準颱風預測大致不變。天文台預計，它於周末期間靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數，料星期六（25日）稍後至星期日（26日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。



根據，天文台今早8時發布的預測路徑圖，顯示該低氣壓強度逐漸加強，將於明日（24日）左右進入本港800公里範圍，到周六早上8時已「升呢」至颱風級別，但料其中心附近最高持續風速為每小時120公里，剛好「踩界」達颱風風力，周日凌晨料續以颱風級別在汕頭惠來縣一帶登陸，仍在本港400公里範圍內。



港鐵九龍灣站附近曾有馬騮闖路軌 來回觀塘綫列車一度慢駛

今日（23）早上6時45分，警方接報港鐵九龍灣站路軌有馬騮出現；人員到場時馬騮已離開路軌範圍。據報有港鐵乘客目擊馬騮在牛頭角站路軌旁的圍欄上徘徊，其後牠離開車站，走到觀塘道的行人天橋。



大埔白石角單車男被毆｜女友人疑被青年搭訕 男事主護花遭毆劫

大埔白石角凌晨發生襲擊案，51歲男子在單車徑附近的公廁外遭數名青年拳毆，並搶去斜孭袋，警方正追緝相關人士。據了解，事主與女友人踏單車至此，女友人遭青年搭訕，他如廁後見狀與對方爭執被打傷。



警方指，經初步調查，案件列作「襲擊致造成身體傷害」及「盜竊」，交由大埔警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。



屯公的士乘客突開門跌出車 後車急煞避禍

屯門公路發生驚險「跌出車」意外。網上流傳一段車cam片段，顯示事發於今日（22日）下午約3時，屯門公路新墟段往九龍方向，一輛沿慢線行駛的新界的士上，一名男乘客突推開後座左側車門，乘客瞬間跌出車外，重重摔在路肩翻滾，場面極為驚險。



車房男工車底檢查時小巴突塌下 遭壓心口傷重亡

天水圍田廈路一間車房發生奪命工業意外。本周二（21日）下午3時45分，警方接獲一名男子報案，指其同事在田廈路一間車房工作期間受傷。人員接報到場，發現該名52歲姓梁男子身體多處受傷並昏迷，隨即將他送往屯門醫院搶救，其後被證實死亡，其死因有待驗屍後確定。警員經初步調查，相信死者工作期間被一輛突然塌下的汽車壓到。



英媒：前民主黨主席胡志偉英國機場被扣留

英國《泰晤士報》今日（23日）香港時間早上報道，上月30日因「串謀顛覆國家政權罪」在香港服刑期滿的前民主黨主席胡志偉，在英國希斯路機場 （Heathrow airport）被扣留，並被告知將被遣返。報道引述胡志偉朋友形容，胡抵達英國是為了獲得「庇護」。



據報，胡志偉原本希望利用BNO在英國定居，BNO持有人可以在抵達英國後才申請，不須在海外先行申請。報道引述香港大律師公會前主席夏博義（Paul Harris）指，當地機關告訴胡志偉，要沒收其護照，並在七天後將他遣返回香港。報道刊登後，據了解胡志偉其後已入境英國。



民主派初選47人被控《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，而胡志偉被判囚4年5個月，至上月30日服刑期滿出獄。



「靚聲王」張偉文疑被院舍疏忽照顧 社署突擊巡查

曾參與無綫電視節目《Sunday靚聲王》、現年73歲的歌手張偉文，其經理人方俊投訴，張偉文入住的護老樂（旺角）（院舍）涉嫌長期隱瞞病情，拒絕基本護理，導致張偉文的身體狀況轉差，更揭露張偉文長達一年半未曾沖涼及坐起身。



社署今（22日）回覆指，本月接獲有關安老院為住客提供的護理照顧服務欠妥善的投訴，已採取包括突擊巡查在內的行動跟進，會因應違規事項的性質及嚴重程度，採取相應的執管行動。



深水埗的士剷路撞途人 斷腳女傷者向的士司機索償840萬

2019年反修例風波期間，一輛的士在深水埗鏟上行人路，撞倒兩名女子，司機其後被示威者拉出車廂「私了」。當日遭的士撞斷腳的女途人，向司機索償840萬。案件（HCPI 245/2022)今（21日）在高等法院開審。女事主稱，她當日原本與朋友等往尖沙咀，惟巴士駛至長沙灣已無法前行，他們遂下車步行，期間遇到很多示威者，她突然聽到有人大叫及有車聲，向後望時的士已很接近，並把她撞倒。她的右膝受傷，留醫逾3個月，期間進行了7次手術。



辯方指事主當天穿黑色衣物，質疑她同情示威者，事主否認，並稱她一向都愛穿黑色。

