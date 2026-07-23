動漫電玩節｜爆旋陀螺回歸賣聯乘款　代理商辦比賽　勝者可赴日

第27屆香港動漫電玩節明（24日，星期五）開幕，曾廣受歡迎的爆旋陀螺時隔十數年再次在動漫電玩節擺攤，香港爆旋陀螺代理商表示，將會在攤位內擺放20個陀螺盤供玩家對戰，亦會舉辦陀螺比賽，勝出者將可到日本參加交流賽。



Hall 3今年則新設 ComixoPop 及 Dig Dig Island 兩個新展區匯集本地漫畫家和收藏家，入場人士可以現場請心儀畫家為他們即場作畫。



今屆展場亦將首次擴展到Hall 5作角色扮演（Cosplay）專區，令場地可容納入場入數增加7,000人至38,000人。



香港動漫電玩節於7月24日至28日於會展舉行。（湯致遠攝）

爆旋陀螺時隔十多年再次參與動漫電玩節。（湯致遠攝）

爆旋陀螺時隔十數年，再次參與動漫電玩節。代理商在場內擺放陀螺盤供玩家自由對戰。（湯致遠攝）

旋陀螺香港代理商總經理羅錦旺指現場不會大規模出售新款陀螺。（湯致遠攝）

首次展出與新世紀福音戰士和超人迪加合作陀螺款式

今屆動漫電玩節將於周五（24日）至下周二（28日）舉行，主辦方表示今年展場面積增一成至近38,500平方米，一共有201個參展商和689位參展個人，一般入場門票售價50元，快線門票售價則為150元。

時隔十數年再次參與動漫電玩節的爆旋陀螺，將會在攤位首次展出與新世紀福音戰士和超人迪加合作的陀螺款式，又會在場內擺放陀螺盤供玩家自由對戰，現場會向已中籤的買家出售新款陀螺。

陀螺代理商萬信：不作大規模銷售 有信心現場不會混亂

香港陀螺代理商萬信有限公司總經理羅錦旺表示是次擺攤為推廣為主，不會作大規模銷售，又指有信心現場不會造成混亂，指公司於7月11日發售陀螺時顧客秩序大致良好，「陀螺文化帶領出一個香港陀螺嘅一個禮儀，大家都好乖無咩爭執。」

Dig Dig Island參展人、超人收藏家馮生希望公諸同好。（湯致遠攝）

今年新增展區ComixPop，展出本地漫畫家作品。（湯致遠攝）

今年新增展區ComixPop，展出本地漫畫家作品。（湯致遠攝）

導演彭順展出及出售數十件香港及日本製古董玩具

今屆新增的展區Dig Dig Island將會展出本地名收藏家的珍藏，包括曾開設全港首間玩具博物館的導演彭順，將會展出及出售數十件香港及日本製古董玩具如車船、機械人等。超人模型收藏家馮生表示希望透過參展公諸同好，「好希望大家能夠分享呢個樂趣。」

另一個新增展區ComixPop則會展出包括曹志豪、一鋒、Cuson Lo 等漫畫家的作品，並會駐場為漫畫迷即場作畫。負責人Alan表示場內95%展出作品均為原畫手稿，漫畫迷可以即場購買心儀漫畫家作品。

香港動漫電玩節於7月24日至28日於會展舉行。（湯致遠攝）

香港動漫電玩節於7月24日至28日於會展舉行，工作人員23日進行最後準備。（湯致遠攝）

大麻成攤位負責人表示期望透過展覽吸引香港人留意本地IP。（湯致遠攝）

香港獨創角色「大麻成」將以辦公室為主題擺攤反映職場問題

受不少年青人歡迎的漫畫角色大麻成今年將以辦公室為主題擺攤，負責人之一蘇小姐表示大麻成為香港獨創角色，「香港諗起動漫節可能淨係諗起日本，最多韓國，但其實香港有好多值得大家留意嘅動漫IP或者插畫IP」，她期望透過辦公室主題以黑色幽默，反映職場問題。

對於入場人次和銷售方面，蘇小姐則認為會與上年大致持平，她解釋IP產品並非由代理公司定價錢，但會因應展期銷售情況向畫家查詢再調整價格。

今年香港動漫電玩節於7月24日至28日於會展舉行。（湯致遠攝）

第二十七屆香港動漫電玩節門票詳情：

ACGHK 全票 $50

小童全票 $25

動漫節快線門票 $150

旅客全票 $80

小童旅客全票 $25

Hall 3 門票 $30

CosParadise 入場證 $220

Cosplayer 登記證 $5

