轉工注意｜政府9月招聘AO、EO等六個崗位　綜合招聘試明起供報名

有意投身成為公務員的打工仔注意，​政府今日公布，將於本年九月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作。如欲應徵，明日至8月7日期間，可在官網申請報考在10月3日舉行的綜合招聘考試，同時可全年報考「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）全年接受申請。



政府將於本年九月展開新一輪招聘，包括政務主任、二級行政主任等崗合。(資料圖片)

公務員事務局指，有意應徵上述職位的人士，申請者必須具備以下成績：

（一） 綜合招聘考試兩張語文試卷（中英文運用）的二級或獲接納為等同的成績；

（二） 綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；

（三） 「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）的及格成績。



如尚未具備所需綜合招聘考試成績，應由明日（25日）至8月7日期間，透過當局網頁的網上申請系統，報考暫定於10月3日在香港舉行的綜合招聘考試的相關試卷，並取得所需成績，方會獲考慮聘用。

至於數碼化「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）全年接受申請。有意應徵上述職位的人士若尚未取得有關測試的及格成績，須另行報考，並在指定日期，即12月5日前取得及格成績。

海外地區考生 12.5可應考綜合招聘試及基本法測試

至於身處香港以外地區的考生，亦可參加暫定於12月5日在北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼舉行的綜合招聘考試及紙本形式的「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系），報名詳情將於9月公布。

現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將2026至27或2027至28學年畢業的學生，亦可申請上述職位，及或報考是次綜合招聘考試及「基本法及香港國安法測試」。

至於2026至27年度政務主任、二級行政主任、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任職位的招聘詳情，將於9月公布。