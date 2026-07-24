3零售商呃秤少7%至48%　 董事、東主、店員判罰1800至4000元

海關今（24日）公布，一間燒味店的獨資董事及其有限公司、一名海鮮檔的東主及一名蔬菜檔的店員因在營商過程中，供應的貨品較實際重量所宣稱重量少7%至48%，違反《度量衡條例》，今日分別在西九龍裁判法院及東區裁判法院被判處罰款1,800元至4,000元，並留有案底。此外，燒味店的獨資董事及其有限公司亦因作出屬誤導性遺漏的營業行為，違反《商品說明條例》而被定罪。



海關今（24日）公布，一間燒味店的獨資董事及其有限公司、一名海鮮檔的東主及一名蔬菜檔的店員因在營商過程中，供應的貨品較實際重量所宣稱重量少7%至48$，違反《度量衡條例》。（資料圖片）

海關表示，早前接獲公眾舉報指控涉案的商戶涉嫌「呃秤」，海關人員隨後喬裝顧客對上述商戶進行試購行動，結果發現涉案商戶所出售的貨品實際重量少於所宣稱的重量。經政府化驗所覆檢後，發現涉案貨品的實際重量較所宣稱重量少7%至48%。當中，涉案燒味店的獨資董事除了違反《度量衡條例》外，亦在營商過程中就計量單位誤導顧客，違反《商品說明條例》。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的商戶，而當購買以重量供應的貨品時，應留意商戶秤量時的過程和貨品的實際重量。海關同時提醒商戶亦應遵守《度量衡條例》及《商品說明條例》的規定。

根據《度量衡條例》，任何人在按重量或度量供應貨物時，必須按淨重量或淨度量供應；假若貨物的實際重量或度量少於所宣稱的供應量，即屬違法，一經定罪，最高可分別被判罰款1萬元。此外，任何人使用或管有任何偽誤或不完備的度量衡器具以作商業用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元。

根據《商品說明條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，或未能表露其商業用意，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。