今日新聞8分鐘｜警車開咪爆粗｜私家車自炒塞爆　廿壯漢推車開路

旺角通菜街火｜3貓2狗葬火海 女戶主涉偷電被捕

今日（23日）晚上9時27分，旺角通菜街115號一幢住宅大廈，其中一個單位發生火警，救援人員趕至現場開喉灌救，同時升雲梯協助處理。消防從起火單位救出3貓2狗，但牠們全無反應，消防為牠們進行心外壓急救，並輸以氧氣協助呼吸，隨後交由愛護動物協會人員搶救。



愛協表示，督察事後到場協助，消防在單位內共救出3貓2狗，惟全部現場證實死亡，遺體交由主人自行處理。



港鐵荃灣站馬騮闖入路軌 列車服務一度受阻

今日（23）早上6時45分，警方接報港鐵九龍灣站路軌有馬騮出現；人員到場時馬騮已離開路軌範圍。據報有港鐵乘客目擊馬騮在牛頭角站路軌旁的圍欄上徘徊，其後牠離開車站，走到觀塘道的行人天橋。



警車開咪與的士乘客爆粗互罵 涉事警調離崗位

葵涌麗祖路有的士男乘客與司機爭執，演變成與警車開咪隔空對罵，粗口橫飛。網上今日（24日）瘋傳3段事發時的影片，顯示涉事的士男司機與男乘客爆發口角，乘客雙手放身後，卻數次以胸膛頂撞司機，揚言「我冇郁手呀」。另兩段影片則可見，該名乘客從後向駛離的警車爆粗辱罵，其後警車掉頭開咪廣播，亦以粗口「回敬」。



據了解，事件涉及車資找續問題。相關片段則引發熱議，有人稱「其實個大叔係咪以為唔用手就唔算打咗人？」亦有人質疑警方的做法。據了解，涉事警務人員已被即時調離現有崗位，警方即時啟動紀律調查程序，嚴肅跟進。



深井私家車自炒車龍塞上屯公 廿名壯漢合力推車開路

深井發生交通意外，今日（23日）晚上6時許，一輛私家車沿青山公路青龍頭段往屯門方向行駛，途至近浪翠園對開時突然失控自炒埋鐵欄，全車橫亙路中兩線，雖然無人受傷，但導致青山公路入屯門方向大塞車。



屯門公路落深井支路亦受牽連，龍尾倒塞上屯門公路慢線。有巴士乘客惟有落車，沿公路徒步行落深井。由於嚴重擠塞，疑拖車因此遲遲未到，交通警聯同約20名壯漢，於晚上8時許決定合力徒手將涉事車輛推開，重新開放道路，但車龍仍待消化。



動漫節｜頭籌fans反智轉身 稱奪心頭好限定布甸狗

香港電玩動漫節2026今日（ 24日）開幕，排得頭籌的葉先生在入場時重現經典的「反智轉身」，隨後直衝 Sanrio Gift Gate 攤位，成功搶購心頭好限定版及造型「肉桂狗」和「布甸狗」（又名「布丁狗））。



紅霞颱風路徑｜天文台打風7.24晚掛一號風球

【熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】熱帶風暴紅霞（Noul，朝鮮提供名稱）已增強為強烈熱帶風暴！天文台今日（7月24日）正午12時10分發出特別天氣提示指，紅霞會在今日黃昏前後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時40分發出一號戒備信號。



天文台指，明日周六（7月25日）日間本港仍然酷熱，隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮在明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台指，根據現時評估，紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數，而受紅霞影響，本港星期日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪。



涉為父在港洗黑錢6400萬 武漢市前高官子囚6年9個月

武漢市人民檢察院「反瀆職侵權局」前局長的兒子，被指在港助父洗黑錢逾6400萬元，又訛稱有1000萬元資產申請投資移民，被控洗黑錢及使用假文件等罪。被告辯稱確信：「母親告訴我，相關款項是合法營商得來的」被裁定罪成。案件（DCCC 425/2025）今（23日）在區域法院判刑。暫委法官鍾偉強斥被告「正面衝擊」投資計劃的目的，惟沒證據被告知屬父親賄款，其餘款項亦來歷不明，判監6年9個月。



29歲男棄旅行赴廣西救災 徒步6小時運物資後亡

颱風「美莎克」襲擊廣西引發嚴重洪災，多地山區村落斷路缺物。一名29歲的四川男子在休假途中得知災情，臨時中斷雲南旅程趕赴廣西，徒步6小時背送救災物資入「孤村」後，返程時因高溫長途負重過度勞累，心功能衰竭不幸離世。

